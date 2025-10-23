طريقة عمل الأرز البسمتي بالخضار والفراخ، وجبة متكاملة سريعة التحضير

طريقة عمل الأرز البسمتي بالخضار والفراخ، الأرز البسمتي بالخضار والفراخ من الأكلات الشهية والمغذية التي تمتاز بطعمها المميز ورائحتها الزكية، كما أنها تعتبر وجبة متكاملة تجمع بين البروتين والخضراوات والنشويات في طبق واحد.

وطريقة عمل الأرز البسمتي بالخضار والفراخ، سهلة وبسيطة وسريعة ويمكن تحضير هذا الطبق بطرق مختلفة وإضافة خضروات عديدة حسب الذوق.

وتقدم الشيف نوال أحمد، طريقة عمل الأرز البسمتي بالخضار والفراخ.

مكونات عمل الأرز البسمتي بالخضار والفراخ:-

½ كيلو صدور دجاج مقطعة مكعبات متوسطة الحجم

2 ملعقة كبيرة زيت نباتي أو زيت زيتون

بصلة صغيرة مفرومة ناعم

2 فص ثوم مفروم

ملعقة صغيرة كركم

ملعقة صغيرة كارينا

نصف ملعقة صغيرة بابريكا

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود

ملح حسب الرغبة

عصير نصف ليمونة

لتحضير الأرز:

2 كوب أرز بسمتي مغسول ومنقوع في ماء دافئ لمدة 20 دقيقة

3 كوب ماء أو مرق دجاج ساخن

ملعقة كبيرة سمنة أو زبدة

بصلة متوسطة مفرومة ناعم

كوب من الخضار المشكل (بازلاء، جزر، فلفل ألوان، ذرة)

½ ملعقة صغيرة كركم لإعطاء اللون الذهبي

½ ملعقة صغيرة كمون

ورقة لورا اختياري

ملح حسب المذاق

طريقة عمل الأرز البسمتي بالخضار والفراخ

طريقة عمل الأرز البسمتي بالخضار والفراخ:-

في طاسة على نار متوسطة، ضعي الزيت ثم أضيفي البصل المفروم وقلبيه حتى يصبح ذهبي اللون.

أضيفي الثوم المفروم وقلبيه قليلا حتى تظهر رائحته.

ضعي قطع الدجاج وقلبيها حتى يتغير لونها من كل الجوانب.

أضيفي البهارات (الكركم، الكاري، البابريكا، الفلفل الأسود، والملح) واستمري في التقليب حتى تتشرب الفراخ النكهات.

أضيفي عصير الليمون وغطي الطاسة واتركيها على نار هادئة حتى تنضج الفراخ تماما (حوالي 10 إلى 15 دقيقة).

في قدر كبير على النار، ضعي السمنة أو الزبدة ثم أضيفي البصل المفروم وقلبيه حتى يذبل ويصبح لونه ذهبي فاتح.

أضيفي الخضار المشكل وقلبيه مع البصل لمدة 3 دقائق حتى تبدأ الخضروات في النضج قليلا.

أضيفي الأرز البسمتي بعد تصفيته من الماء وقلبيه مع البصل والخضار لمدة دقيقتين حتى يتشرب النكهات.

أضيفي الكركم والكمون وورقة اللورا وقلبي.

صبي الماء أو المرق الساخن على الأرز، وأضيفي الملح حسب الرغبة.

اتركي الأرز حتى يغلي، ثم خففي النار جدا وغطي الوعاء واتركيه حتى ينضج تماما (حوالي 15 إلى 20 دقيقة).

بعد نضج الأرز والفراخ، يمكنك خلطهما معا في قدر كبير على النار لمدة 5 دقائق حتى تتجانس النكهات.

أو يمكنك تقديم الأرز أولا في طبق التقديم ثم توزيع قطع الفراخ فوقه بطريقة مرتبة، وتزيينه بشرائح فلفل ملون أو رشة بقدونس مفروم.

يمكن تقديم الطبق مع سلطة الزبادي أو السلطة الخضراء أو صوص الثوم.

لنجاح الأرز البسمتي بالخضار والفراخ يفضل نقع الأرز البسمتي في ماء دافئ مع القليل من الملح حتى لا يتكسر أثناء الطهي.

استخدمي مرق الدجاج بدل الماء لزيادة الطعم الغني.

يمكنك إضافة قليل من الزبيب أو المكسرات المحمصة (كاجو أو لوز) على الوجه لإضفاء لمسة شرقية مميزة.

احرصي على طهي الأرز على نار هادئة بعد الغليان حتى لا يلتصق أو يحترق.

إذا رغبتى في نكهة أقوى، يمكن إضافة ملعقة صغيرة من بهارات الكبسة أو بهارات الأرز البسمتي الجاهزة.

