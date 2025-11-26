18 حجم الخط

طريقة عمل طاجن الأرز المعمر باللحمة، الأرز المعمر باللحمة من أشهر أطباق الريف المصري، وهو من الأكلات الفاخرة التي تقدم في العزومات والمناسبات.

وطريقة عمل طاجن الأرز المعمر باللحمة، سهلة وبسيطة وغير مكلفة، ويتميز الطاجن بطعم غني ودسم بسبب استخدام الحليب والقشطة، مع نكهة اللحمة التي تتشربها حبات الأرز.

وتقدم الشيف إنجي علاء، طريقة عمل طاجن الأرز المعمر باللحمة في الفرن.

مكونات عمل طاجن الأرز المعمر باللحمة:

2 كوب أرز مصري مغسول جيدًا

2 كوب حليب كامل الدسم

1 كوب مرقة لحم ساخنة

½ كوب قشطة بلدي أو وش اللبن

2 ملعقة كبيرة سمنة بلدي أو زبدة

ملح حسب الرغبة

رشة فلفل أسود

مكونات اللحمة

نصف كيلو لحم ضاني أو بتلو مقطع مكعبات

بصلة كبيرة مفرومة

2 ملعقة زيت أو سمنة

ملح وفلفل أسود

بهارات لحم

ورقة لورا

2 فص حبهان

رشة جوزة الطيب اختياري

طاجن الأرز المعمر باللحمة

طريقة عمل طاجن الأرز المعمر باللحمة:

ضعي السمنة أو الزيت في قدر على النار.

أضيفي البصل المفروم وقلبيه حتى يذبل ويأخذ لون ذهبي.

أضيفي اللحمة وقلبي جيدا حتى يتغير لونها وتتشرب البصل والسمنة.

أضيفي الحبهان وورق اللورا ورشة بهارات لحم وملح وفلفل.

ضيفي ربع كوب ماء واتركي اللحمة تتشربه.

غطي القدر واتركيها على نار هادئة لمدة 20 إلى 25 دقيقة حتى تطهى نصف طهي فقط لأنها ستكمل نضجها داخل الطاجن.

اغسلي الأرز جيدا واتركيه ليصفى.

في إناء، اخلطي الحليب مع المرقة والقشطة والسمنة.

أضيفي الملح والفلفل وقلبي حتى تذوب القشطة تماما.

يمكنك إضافة ملعقة من اللبن الرايب ليجعل الطاجن طري ودسم اختياري.

في طاجن فخار أو بايركس، ضعي طبقة خفيفة من السمنة في القاع.

وزعي نصف كمية الأرز في الطاجن.

ضعي اللحمة نصف المسلوقة فوق الأرز بشكل متساوي.

أضيفي باقي كمية الأرز بحيث تغطي اللحمة تماما.

اسكبي خليط الحليب والقشطة فوق الأرز حتى يغطيه بالكامل.

إذا لاحظت أن السائل أقل من مستوى الأرز، زودي قليلا من الحليب أو المرقة.

يجب أن تكون السوائل فوق سطح الأرز بنحو نصف سنتيمتر لضمان خروجه طري ودسم.

غطي وجه الطاجن بورق فويل بإحكام.

سخني الفرن على درجة 180.

أدخلي الطاجن لمدة ساعة إلا ربع.

ارفعي ورق الفويل واتركيه من 10 إلى 15 دقيقة حتى يتحمر وجهه ويأخذ لون ذهبي.

اتركيه خارج الفرن 10 دقائق قبل التقديم حتى يتماسك الأرز.

يقدم طاجن الأرز المعمر باللحمة ساخن مع سلطة خضراء وسلطة طحينة ومخلل، وشوربة خفيفة أو طبق خضار سوتيه.

لنجاح الأرز المعمر باللحمة، استخدمي حليب كامل الدسم أو حليب بلدي للحصول على طاجن غني ودسم.

القشطة تضيف نكهة رائعة فلا تهمليها، ويمكن استبدالها بالقشطة الجاهزة.

يفضل استخدام أرز مصري قصير الحبة.

تسوية اللحمة نصف تسوية فقط قبل وضعها بالطاجن تضمن أنها لن تجف.

الأفضل استخدام طاجن فخار لأنه يوزع الحرارة ويعطي نكهة أطيب.

