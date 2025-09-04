مميز في العزومات والمناسبات، طريقة عمل الأرز البسمتي

طريقة عمل الأرز البسمتي، الأرز البسمتي من أشهر أنواع الأرز في المطبخ الشرقي والعالمي، ويتميز بحبوبه الطويلة ورائحته الزكية ومذاقه الخفيف الذي يجعله مفضل في العديد من الوصفات، خاصة مع الأكلات الهندية والخليجية مثل الكبسة والبرياني.

وطريقة عمل الأرز البسمتي، سهلة وبسيطة وتحضيره يحتاج إلى بعض الخطوات البسيطة التي تضمن الحصول على أرز مفلفل وغير ملتصق، مع الحفاظ على قوامه المميز.

وتقدم الشيف سناء بغدادي، طريقة عمل الأرز البسمتي.

مكونات عمل الأرز البسمتي:

2 كوب من الأرز البسمتي

3 أكواب من الماء أو المرق مرق دجاج أو لحم حسب الرغبة

ملعقتان كبيرتان من السمن أو الزبدة يمكن استبدالهما بزيت نباتي

ملعقة صغيرة من الملح حسب المذاق

عود قرفة

2 حبة حبهان

2 ورق لورا اختياري لإضافة نكهة

طريقة عمل الأرز البسمتي

طريقة عمل الأرز البسمتي:

يتم غسل الأرز جيدا تحت الماء الجارى عدة مرات للتخلص من النشا الزائد.

ينقع الأرز فى ماء دافئ لمدة 20 إلى 30 دقيقة، وهذه الخطوة ضرورية للحصول على حبوب مفلفلة وغير معجونة.

يوضع السمن أو الزيت فى قدر عميق على النار، ثم تضاف التوابل الصحيحة مثل القرفة والحبهان وورق اللورا لتشويحها قليلا حتى تطلق رائحتها العطرة.

بعد تشويح التوابل، يضاف الماء أو المرق الساخن إلى القدر، مع الملح، ويترك حتى يغلى جيدا.

يصفى الأرز المنقوع من الماء جيدا ويضاف إلى القدر.

يترك ليغلى مع الماء لمدة 5 دقائق تقريبا حتى يتشرب الأرز أغلب السائل.

تخفف النار إلى أقل درجة ممكنة، ويغطى القدر بإحكام يمكن وضع قطعة قماش نظيفة أسفل الغطاء لامتصاص البخار الزائد.

يترك الأرز على نار هادئة جدا لمدة 20 دقيقة تقريبا حتى ينضج تماما.

بعد انتهاء وقت الطهى، يترك الأرز مغطى لمدة 5 دقائق قبل التقديم، ثم يقلب بخفة باستخدام شوكة لتفريق الحبوب دون كسرها.

للحصول على أفضل نتيجة لا تتجاهلي خطوة نقع الأرز، لأنها تساعد على طهى الأرز بشكل متساوي وتمنع التصاق الحبوب.

لكل كوب من الأرز البسمتي يحتاج إلى كوب ونصف من الماء تقريبا، وقد تختلف النسبة قليلا حسب نوع الأرز.

يمكن إضافة بهارات أخرى مثل القرنفل أو الفلفل الأسود أو الكمون للحصول على نكهة مميزة.

يمكن إضافة القليل من الزعفران أو الكركم المذاب فى ماء دافئ لإضفاء لون ذهبى جميل على الأرز.

يقدم الأرز البسمتى عادة مع المكسرات المحمصة مثل اللوز، أو الكاجو والزبيب لإضافة نكهة غنية وشكل جذاب.

يقدم الأرز البسمتى مع أطباق الدجاج مثل الكبسة أو المندي، ومع أطباق اللحم والضأن خاصة في الولائم.

