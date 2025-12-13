علاجات طبيعية وفعالة للقضاء على قشرة الشعر

18 حجم الخط

تظهر قشرة الرأس لدى ما يقرب من 50% من سكان العالم لمرة واحدة على الأقل في حياتهم، وتتعدد الأسباب الكامنة وراء هذه المشكلة الجلدية الشائعة لتشمل: جفاف الجلد، والتهاب الجلد الدهني، والحساسية تجاه منتجات الشعر، أو حتى نمو نوع من فطر الملاسيزيا.

وعلى الرغم من توفر العديد من المنتجات التي لا تستلزم وصفة طبية (OTC) لـعلاج قشرة الشعر، فإن العديد من العلاجات المنزلية قد تكون فعالة بنفس القدر، مثل: زيت شجرة الشاي، والأسبرين المسحوق، وصودا الخبز، والصبار، وفقًا لموقع “Healthline” الطبي.

أبرز العلاجات المنزلية والطبيعية لقشرة الشعر

1. زيت شجرة الشاي

ويستخدم زيت شجرة الشاي لعلاج بعض الأمراض الجلدية مثل حب الشباب والصدفية، وقد يمتلك خصائص مضادة للميكروبات والفطريات التي قد تساعد في تخفيف قشرة الشعر.

وأشارت الدراسات على علاج اضطراب تصبغ الجلد إلى أن تطبيق أنسجة مشبعة بزيت شجرة الشاي كان أكثر فعالية من علاج وصفي مضاد للفطريات في شفاء الآفات التي يسببها فطر الملاسيزيا.

قد يتسبب زيت شجرة الشاي في تهيج البشرة الحساسة. يُنصح بتخفيفه بإضافة بضع قطرات إلى زيت ناقل مثل زيت الجوجوبا أو زيت جوز الهند قبل تطبيقه على فروة الرأس مباشرة.

2. زيت جوز الهند

يستخدم كـعلاج طبيعي لقشرة الشعر، وتشير دراسات مخبرية إلى أنه قد يحسن ترطيب البشرة ووظيفة الحاجز الواقي للجلد ويقلل الالتهاب، كما قد يمتلك خصائص مضادة للميكروبات.

أشارت الدراسات إلى أن تطبيق زيت جوز الهند على فروة الرأس قد حسن الميكروبيوم لفروة الرأس وبعض مؤشرات قشرة الشعر.

3. الصبار

عند تطبيقه على الجلد، قد يعالج الصبار حالات جلدية مثل الحروق والصدفية وقروح البرد، وتشير دراسات مخبرية إلى أنه قد يكون فعالًا ضد عدة أنواع من الفطريات وقد يسيطر على بعض الالتهابات الفطرية، كما قد يقلل الالتهاب، مما قد يخفف من أعراض قشرة الشعر.

4. إدارة التوتر

لا يسبب التوتر قشرة الشعر بشكل مباشر، ولكنه قد يزيد من تفاقم أعراض التهاب الجلد الدهني مثل الجفاف والحكة.

وربطت الدراسات بين التوتر وبعض الأمراض الجلدية مثل تساقط الشعر والأكزيما وحب الشباب.

5. خل التفاح

يرتبط بفوائد صحية مختلفة وقد يستخدم كعلاج طبيعي لقشرة الشعر، ويقلل خل التفاح من الجفاف في فروة الرأس وقد يوازن درجة حموضة الجلد، مما يقلل من نمو الفطريات ويكافح القشرة.

وتشير الدراسات أن تطبيق خل التفاح المخفف موضعيًا على الجلد لم يحسن الأكزيما أو سلامة حاجز الجلد، بل أدى إلى تفاقم تهيج الجلد.

ويمكن إضافة بضع ملاعق كبيرة منه إلى الشامبو أو مزجه مع بضع قطرات من الزيوت العطرية ورشه مباشرة على الشعر.

6. الإسبرين

حمض الساليسيليك هو أحد المركبات الرئيسية في الأسبرين المسؤول عن خصائصه المضادة للالتهاب، وهو أيضًا مكون في العديد من الشامبوهات المضادة للقشرة.

وقد يساعد حمض الساليسيليك في التخلص من الجلد المتقشر وتفكيك القشور لتسهيل إزالتها، وأظهرت الدراسات أن شامبو يحتوي على حمض الساليسيليك حسن بشكل كبير التهيج والحكة لدى الأشخاص الذين يعانون من التهاب فروة الرأس.

7. أحماض أوميغا-3 الدهنية

تشكل أحماض أوميغا-3 أغشية الخلايا وهي ضرورية لوظيفة العديد من أنظمة الجسم، وقد يسبب نقصها ظهور طفح جلدي متقشر أو مثير للحكة أو خشن، وتساعد في الحفاظ على حاجز الرطوبة بالجلد، وتمنع الشيخوخة المبكرة، وتعزز التئام الجروح

وقد تساعد في تقليل الالتهاب، مما يخفف من تهيج فروة الرأس والصدفية وأعراض قشرة الشعر.

8. البروبيوتيك

هي بكتيريا مفيدة مرتبطة بفوائد صحية عديدة مثل الحماية من الحساسية وخفض مستويات الكوليسترول وزيادة فقدان الوزن، وتعزز هذه البكتيريا وظيفة المناعة، مما قد يساعد الجسم في مكافحة الالتهابات الفطرية المسببة لقشرة الشعر.

9. صودا الخبز

قد تعمل صودا الخبز كمقشر لطيف للمساعدة في إزالة خلايا الجلد الميتة وتقليل التقشر والحكة، وقد تكون لها خصائص مضادة للفطريات.

تعمل صودا الخبز كعلاج طبيعي مضاد للفطريات وجد أنها حسنت أعراض قشرة الشعر لدى الأشخاص دون الآثار الجانبية الضارة للعلاج الجهازي المضاد للفطريات.

تطبق صودا الخبز مباشرة على الشعر المبلل وتدليكها في فروة الرأس لمدة 1-2 دقيقة، ثم الاستمرار في غسل الشعر بالشامبو كالمعتاد.

10. تجنب بعض الأطعمة

قد تساعد التعديلات الغذائية في منع الالتهابات الفطرية عن طريق السيطرة على نمو الخميرة وتحسين ميكروبيوم الأمعاء، مما قد يساعد في علاج قشرة الشعر، وقد يساعد الحد من استهلاك بعض الأطعمة التي تثير التهيجات الجلدية في تخفيف الالتهاب وتحسين صحة فروة الرأس، ووتشمل هذه الأطعمة: الكربوهيدرات المكررة، ومنتجات الغلوتين، واللحوم الحمراء، والأطعمة فائقة المعالجة، والأطعمة المقلية، والأطعمة والمشروبات السكرية، والخضروات الباذنجانية (مثل الباذنجان والفلفل والطماطم).

العلاجات الإضافية لقشرة الرأس

إذا لم تساعد العلاجات المنزلية في علاج قشرة الشعر، يمكن استخدام العديد من الشامبوهات وعلاجات فروة الرأس الطبية التي لا تستلزم وصفة طبية، والتي تحتوي على مكونات مضادة للفطريات أو البكتيريا.

إذا لم تنجح هذه المنتجات بعد مرور 2 إلى 3 أسابيع، يجب استشارة الطبيب لتحديد ما إذا كانت الشامبوهات أو الأدوية الموصوفة الأخرى ستكون مفيدة، وقد يصف الطبيب أدوية موضعية مضادة للفطريات، أو كورتيكوستيرويدات، أو معدلات للمناعة لعلاج قشرة الشعر والحالات الجلدية الأخرى.

