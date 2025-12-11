10 نصائح تجنبك هيشان الشعر فى الشتاء

18 حجم الخط

مع دخول فصل الشتاء تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض، ويقل ترطيب الهواء، وهو ما يجعل الشعر أكثر عرضة للجفاف والتقصف والهيشان.

وتعاني الكثير من النساء من هيشان الشعر خلال هذه الفترة نتيجة فقدان الرطوبة الطبيعية، وكثرة الاحتكاك بالملابس الصوفية والأوشحة، إضافة إلى تزايد استخدام المجفف الكهربائي.

نصائح تجنبك هيشان الشعر فى الشتاء

تقول سهام شهاب خبيرة التجميل، إن هناك نصائح تمنع هيشان الشعر فى الشتاء، منها:-

الترطيب العميق أساس التحكم في الهيشان، والجفاف هو السبب الأول لهيشان الشعر، لذا تحتاجين إلى ترطيبه بانتظام، حيث استخدمي بلسم مرطب بعد كل غسلة، وطبقي حمام كريم أو ماسك ترطيب مرة أسبوعيا على الأقل، واختاري منتجات تحتوي على مكونات مثل زبدة الشيا، وزيت الأرجان، وزيت جوز الهند، والبانثينول.

تقليل عدد مرات غسل الشعر، لأن الإفراط في غسل الشعر يزيل زيوته الطبيعية ويجعله أكثر تطايرا، لذا اغسلي شعرك مرتين أسبوعيا فقط، واختاري شامبو لطيف خالى من المواد القاسية مثل السلفات والسيليكون.

تجنبي الماء الساخن أثناء الغسل، لأن الماء الساخن يفتح مسام فروة الرأس ويزيد جفاف الشعر، ما يؤدي إلى الهيشان، لذا استخدمي ماء فاتر للغسل، وفي نهاية الغسل اغسلي شعرك بماء بارد لغلق المسام وزيادة اللمعان.

نصائح تجنبك هيشان الشعر فى الشتاء

تجفيف الشعر بلطف، استخدام المجفف الهوائي الحار أو فرك الشعر بالمنشفة يسبب الهيشان، لذا استخدمي منشفة قطنية أو تيشيرت قطني لتجفيف الشعر بالضغط لا الفرك، واتركي الشعر يجف طبيعيًا قدر الإمكان، إذا استخدمت مجفف الشعر، اختاري حرارة منخفضة مع كريم حماية من الحرارة.

تطبيق سيروم أو زيت خفيف بعد الاستحمام، ويعتبر السيروم من أهم خطوات العناية بالشعر في الشتاء، حيث طبقي بضع قطرات من سيروم مضاد للهيشان على الأطراف، ويمكنك استخدام زيوت خفيفة مثل الأرجان والجوجوبا واللوز الحلو، وهذه الزيوت تمنح الشعر لمعان وتحافظ على ترطيبه دون إثقاله.

قص الأطراف بانتظام، وتقصف الأطراف يجعل الشعر يبدو أكثر تطايرا، لذا قصي أطراف شعرك كل 6 أو 8 أسابيع لتجنب التقصف والهيشان.

الحذر من الكهرباء الساكنة، والاحتكاك مع الأوشحة والملابس الشتوية يسبب شحنات كهربائية ترفع الشعيرات، لذا استخدمي أوشحة من القطن بدل الصوف مباشرة على الشعر، ويمكنك رش القليل من ماء الورد على الشعر لتهدئة التطاير، وابتعدي عن تمشيط الشعر بفرشاة بلاستيكية، واستخدمي فرشاة خشبية.

التغذية السليمة وشرب الماء، والشتاء يجعل الكثيرين يهملون شرب الماء، لكن نقصه يؤثر على ترطيب الشعر، لذا اشربي 6 إلى 8 أكواب يوميا، وتناولي أطعمة غنية بفيتامينات الشعر مثل:

البيض والسلمون والمكسرات والأفوكادو والسبانخ والشوفان وهذه الأطعمة غنية بالبروتينات والدهون الصحية الضرورية لقوة الشعر.

حماية الشعر قبل النوم، والاحتكاك بالوسادة يسبب هيشان وجفاف، لذا استخدمي كيس وسادة من الحرير أو الساتان، واربطي شعركِ بضفيرة خفيفة لتقليل التشابك.

الاستمرار في العناية رغم برودة الطقس، والشتاء يجعل الكثيرين يهملون العناية خوفا من البلل والبرد، ولكن الحفاظ على الروتين أمر ضروري، لذا خصصي وقت أسبوعيا للماسك أو حمام الزيت، واستمري في ترطيب الأطراف يوميا بسيروم أو كريم خفيف.

