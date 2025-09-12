علاج طبيعي يقضي على تقصف الشعر

تقصف الشعر يعنى تكسر الأطراف، ويحدث عندما تتعرض الشعرة للجفاف أو التلف، فينفصل طرفها ويتشقق.

وغالبا ما يظهر في أطراف الشعر، خاصة إذا كان طويل أو معرض لعوامل قاسية مثل الحرارة الزائدة أو المواد الكيميائية القوية، ما يؤثر على مظهره بشكل سلبي.

أسباب تقصف الشعر

وتقول سهام شهاب خبيرة التجميل، إن من أسباب تقصف الشعر:-

الجفاف وقلة الترطيب، نقص الزيوت الطبيعية التي تحمي الشعر.

الاستخدام المتكرر للحرارة، كالمكواة والسيشوار دون واقى حراري.

الصبغات والمواد الكيميائية، مثل الفرد أو التمليس الدائم.

غسل الشعر بمياه ساخنة أو شامبو قاسى يجرد الزيوت.

التعرض المفرط للشمس أو الهواء الجاف دون حماية.

سوء التغذية، نقص البروتينات والفيتامينات، خاصة البيوتين والزنك.

علاج طبيعي يخلصك من تقصف الشعر

علاج طبيعي يقضى على تقصف الشعر

وأضافت سهام، أن هناك أكثر من طريقة لعلاج تقصف الشعر، منها:-

زيت جوز الهند الدافئ

يحتوي على أحماض دهنية تتغلغل داخل الشعرة، فتقويها وتغلق التشققات.

طريقة الاستخدام:

سخني كمية بسيطة من الزيت حتى يصبح دافئ ليس ساخن.

دلكي به فروة الرأس والأطراف، ثم غطي الشعر بمنشفة دافئة لمدة ساعة.

اغسلي الشعر بشامبو لطيف وكرري مرتين أسبوعيا.

قناع الأفوكادو والعسل

الأفوكادو غني بالدهون الصحية، والعسل مرطب طبيعي.

الطريقة:

اهرسي نصف ثمرة أفوكادو مع ملعقة عسل وملعقة زيت زيتون.

وزعي المزيج على الأطراف المتقصفة.

اتركيه نصف ساعة ثم اغسليه بماء فاتر.

صفار البيض وزيت الزيتون

البيض غني بالبروتينات التي تعيد ترميم الشعر.

الطريقة:

اخلطي صفار بيضة مع ملعقتين من زيت الزيتون.

ضعي الخليط على الشعر الرطب، خاصة الأطراف.

غطيه بغطاء بلاستيكي لمدة 30 دقيقة، ثم اغسليه بشامبو خفيف.

زيت الأرجان

غني بفيتامين E ومضادات الأكسدة، يلمّع الشعر ويقلل التقصف.

ضعي بضع قطرات منه يوميا على الأطراف بعد غسل الشعر أو أثناء التصفيف.

نصائح مهمة لعلاج تقصف الشعر

وتابعت، أنه لعلاج تقصف الشعر، يجب اتباع بعض النصائح، منها:-

قصي أطراف الشعر بانتظام كل 6-8 أسابيع للتخلص من الأطراف التالفة.

تجنبي شد الشعر بقوة أثناء التسريح، واستخدمي فرشاة بأسنان عريضة.

قللي من استخدام مجففات الشعر والمكواة، أو استعيني بواقي حراري قبلها.

اشربي كميات كافية من الماء، واحرصي على غذاء غني بالبروتين والخضروات الورقية والمكسرات.

ارتدي قبعة أو غطاء حريري عند التعرض للشمس لفترات طويلة.

استبدلي وسادتك القطنية بوسادة من الحرير أو الساتان لتقليل الاحتكاك.

