الثلاثاء 16 ديسمبر 2025
مانشستر يونايتد وبورنموث يتعادلان 4ـ4 في الدوري الإنجليزي

تعادل نادي مانشستر يونايتد، مع نظيره بورنموث، بنتيجة 4/4 في  المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب أولد ترافورد، مساء اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة 16 من بطولة الدوري الإنجليزي.

نجح أماد تراوري في منح مانشستر يونايتد التقدم مبكرا في الدقيقة 13 من عمر المباراة، قبل أن يتمكن بورنموث من إدراك التعادل عبر أنطوان سيمينو في الدقيقة 40، ثم سجل كاسيمير هدف اليونايتد الثاني في الدقيقة 4+45. 

 ومع بداية الشوط الثاني نجح إيفانيلسون في تسجيل ثاني أهداف بورنموث في الدقيقة 46، تمكن تفارنيير من منح بورنموث التقدم مجددا في الدقيقة 51.

وعادت الإثارة لمانشستر يونايتد، حيث سجل برونو فيرنانديز الهدف الثالث في الدقيقة 77، ثم أضاف ماتيوس كونيا الهدف الرابع في الدقيقة 79، قبل أن يسجل إيلي كروبي هدف بورنموث الرابع في الدقيقة 84. 

 

تشكيل مانشستر يونايتد ضد بورنموث

في حراسة المرمى: سيني لامينس.

خط الدفاع: ديوجو دالوت، ليني يورو، لوك شاو، هيفين.

وسط الملعب: برونو فيرنانديز، كاسميرو، أماد ديالو.

الهجوم: بريان مبويمو، ماتياس كونيا، ماسون ماونت.

 

ترتيب مانشستر يونايتد وبورنموث في الدوري الإنجليزي

وبتلك النتيجة، يحتل مانشستر يونايتد المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 26 نقطة، فيما يأتي بورنموث في المركز الثالث عشر برصيد 21 نقطة. 

