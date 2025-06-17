وصفة طبيعية لعلاج تكسر الشعر وإعادة جماله

تكسر الشعر من الإصابات المزعجة التى تعانى منها العديد من الفتيات لأسباب عديدة أبرزها السيشوار والمكواة والبروتين وإهمال العناية بالشعر، الصبغات ما يؤثر على مظهر الشعر.

وعلاج تكسر الشعر يحتاج وقت طويل حتى يعود الشعر كما كان من قبل وذلك من خلال الترطيب اليومى مع تطبيق الوصفات الطبيعية المختلفة.

وصفة طبيعية لعلاج تكسر الشعر

وتقدم سهام شهاب خبيرة التجميل، وصفة طبيعية لعلاج تكسر الشعر.

المكونات:-

ملعقتان كبيرتان من زيت جوز الهند.

ملعقة كبيرة من العسل الطبيعي.

صفار بيضة واحدة.

ملعقة صغيرة من زيت الزيتون (اختياري للشعر الجاف جدا).

طريقة التحضير:

في وعاء نظيف، امزجي زيت جوز الهند مع العسل وصفار البيضة.

أضيفي زيت الزيتون إذا كان شعرك شديد الجفاف.

اخلطي المكونات جيدا حتى تحصلي على خليط متجانس.

ضعي الخليط على شعر نظيف وجاف، مع التركيز على الأطراف.

لفي الشعر بغطاء بلاستيكي أو قبعة استحمام.

اتركي القناع لمدة 30 إلى 45 دقيقة.

اغسلي الشعر جيدًا بالماء الفاتر وشامبو خفيف خالٍ من الكبريتات.

استخدمي الوصفة مرة إلى مرتين في الأسبوع.

هذا الخليط يغذي الشعر ويمنع فقدان البروتين، مما يقلل من التكسر، ويعتبر مرطب طبيعي يعزز نعومة ولمعان الشعر، كما يحتوي على البروتين والدهون التي تعزز مرونة وقوة الشعر، وغني بفيتامين E ويعمل على ترطيب الشعر بعمق.

مع الانتظام في استخدام هذه الوصفة، ستلاحظين خلال أسابيع تحسن في ملمس شعرك، وانخفاض في معدل تكسره، وزيادة في نعومته ولمعانه بشكل طبيعي وصحي.

وصفة طبيعية لعلاج تكسر الشعر

زيوت طبيعية مهمة لجمال شعرك

وهناك 6 زيوت طبيعية استخدامها على الشعر يعالج جميع مشكلات الشعر، ويجعله أكثر طولًا وكثافة ويضفي عليه لمعانًا وحيوية لا مثيل لهم، ومن هذه الزيوت الآتي:

زيت الجوجوبا، يعزز نمو الشعر وصحته ويستخدم في تخفيف الزيوت اللزجة مثل اللافندر أو الروزماري والنعناع.

زيت النعناع، ينشط الدورة الدموية في فروة الرأس ويعزز نمو الشعر وصحته، يجب تخفيفه بزيت الجوجوبا 10 قطرات إلى ملعقة صغيرة جوجوبا.

زيت اللافندر يقوي جدًّا بصيلات الشعر ويزيد عددها وكثافة الشعر ويحمي من التساقط، ويجب تخفيفه بزيت الجوجوبا أو نضع ملعقة صغيرة على الشامبو أثناء الاستحمام.

الصبار، هو نبات يشتهر بفوائده العديدة للشعر، ويعمل على إزالة بقايا المنتجات الأخرى والزيوت الزائدة من الشعر، ويحتوي على فيتامينات تؤثر في نموه وتمنع تساقطه.

زيت الروزماري، يعالج تساقط الشعر ويقويه، ولكن نخففه أيضًا بزيت الجوجوبا أو شامبو الاستحمام.

زيت جوز الهند، وهو مرطب رائع للشعر، ويحمي من التلف والتقصف ويقوي بصيلات الشعر، ويمكن استعماله كحمام زيت قبل الاستحمام، أو بعده.

تغذية شعرك تبدأ من الداخل

التغذية الجيدة القائمة على الخضراوات والفاكهة الطازجة هي أساس جمال الشعر، فإن الصحة الجيدة وتناول الطعام الصحي وشرب الماء الوفير، مما يساعد على صحة وقوة وجمال الشعر، هذا بجانب العناية اليومية به، من خلال التمشيط اليومي واغسليه مرتين أسبوعيا بالشامبو المناسب له، مع ترطيبه يوميًّا بالزيوت المغذية.

يأتي ذلك لضمان الحصول على شعر جميل وصحي، والأهم من ذلك الابتعاد عن المستحضرات الكيميائية مثل صبغات الشعر ومستحضرات فرد الشعر، مع الإقلال من السيشوار والمكواة التي تضعف الشعر وتزيد من تقصفه، ويفضل عمل حمامات الزيت والكريم التي تغذي الشعر وتجعله أكثر حيوية.

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