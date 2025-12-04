نصائح تحمي شعرك من القشرة في الشتاء

18 حجم الخط

القشرة من أكثر مشكلات فروة الرأس شيوعا خلال فصل الشتاء، حيث تتسبب البرودة وانخفاض نسبة الرطوبة في الهواء في جفاف فروة الرأس، وهذا الجفاف قد يؤدي إلى تهيّجها وظهور القشور البيضاء المزعجة.

ومع تغير درجات الحرارة بين الخارج البارد والداخل الدافئ، تصبح فروة الرأس أكثر حساسية وقد تتفاقم المشكلة إذا لم يتم العناية بها بالشكل الصحيح. في هذا الموضوع سنقدم لكِ دليلًا شاملًا يساعدك على حماية شعرك من القشرة بطرق طبيعية وعلمية فعّالة.

أسباب زيادة القشرة في الشتاء

وتقول نادية محمد خبيرة التجميل، إن من أسباب ظهور القشرة فى الشتاء:

جفاف فروة الرأس، وتنخفض الرطوبة في الهواء خلال الشتاء، ما يؤثر مباشرة على فروة الرأس ويسبب جفافها وميلها لإنتاج القشور.

استخدام الماء الساخن، والاستحمام بالماء شديد السخونة يؤدي إلى إزالة الزيوت الطبيعية التي ترطب فروة الرأس، مما يسبب الجفاف والتهيج.

ارتداء القبعات الثقيلة، والقبعات الصوفية تمنع التهوية عن فروة الرأس، ما يعزز نمو الفطريات المسئولة عن القشرة.

تغير درجات الحرارة، والانتقال المفاجئ بين الجو البارد في الخارج والجو الدافئ في المنزل يزيد من حساسية الفروة ويفاقم المشكلة.

نصائح تحمى من قشرة الشعر

نصائح لحماية الشعر من القشرة في الشتاء

وأضافت نادية، أن هناك نصائح تحمى من ظهور قشرة الشعر فى الشتاء، منها:-

استخدام شامبو مناسب للقشرة، يفضل اختيار شامبو يحتوي على مكونات مضادة للقشرة، ويفضل غسل الشعر مرتين أسبوعيا.

تجنب الماء الساخن أثناء غسل الشعر، استخدمي ماء فاتر بدلا من الساخن، فهذا يساعد في الحفاظ على الزيوت الطبيعية على فروة الرأس ويقلل من الجفاف.

ترطيب فروة الرأس بانتظام، ومن أهم خطوات الوقاية من القشرة هو الحفاظ على رطوبة الفروة، ومن أفضل الزيوت الطبيعية لذلك زيت جوز الهند وزيت الزيتون وزيت شجرة الشاى.

الاعتماد على وصفات طبيعية لمحاربة القشرة، مثل هل التفاح وجل الصبار وعصير الليمون.

تجنب استخدام مجفف الشعر بكثرة، الهواء الساخن قد يزيد من جفاف الفروة ويهيجها، لذا يفضل تجفيف الشعر بالطرق الطبيعية قدر الإمكان.

غسل المشط والفرشاة بانتظام، لأنها قد تحمل قشور وجراثيم تعيد انتشار القشرة في كل مرة يستخدم فيها المشط.

الاهتمام بالتغذية الصحية، وتؤثر صحة فروة الرأس على القشرة بشكل مباشر، ومن أهم العناصر الغذائية التي تساعد في تقليلها فيتامين B بأنواعه، والزنك، والأحماض الدهنية أوميجا 3، وشرب الماء بكميات كافية، وتناولي الأسماك والمكسرات والخضروات الورقية والفواكه الطازجة.

التهوية الجيدة لفروة الرأس، تجنبي ارتداء القبعات الثقيلة لفترات طويلة، وإذا كنتى مضطرة، اختاري قبعة قطنية مريحة تسمح بالتهوية.

تجنب وضع منتجات ثقيلة على الفروة، مثل الجل أو الكريمات الثقيلة، لأنها قد تسد المسام وتزيد من نمو الفطريات.

الاهتمام بتنظيف الفروة أثناء الغسيل، دلكي فروة الرأس بأطراف الأصابع وليس بالأظافر، لأن الخدوش قد تزيد من الالتهابات والقشرة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.