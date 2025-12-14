روتين أسبوعي بسيط للقضاء على هيشان الشعر في الشتاء

18 حجم الخط

روتين أسبوعي بسيط للشعر الهايش، مع دخول فصل الشتاء، تعاني الكثير من النساء والفتيات من مشكلة هيشان الشعر بشكل ملحوظ، حتى مع الشعر الصحي أو المصبوغ أو المجعد.

ومع انخفاض درجات الحرارة، والهواء الجاف، وكثرة ارتداء الملابس الصوفية، واستخدام المياه الساخنة؛ تتسبب الرطوبة سحب الرطوبة الطبيعية من الشعر، فتجعله باهتًا جافًا ومتقصف الأطراف، لذلك يصبح الالتزام بـ روتين أسبوعي بسيط ومدروس أمرًا ضروريًا للحفاظ على نعومة الشعر وتقليل الهيشان دون مجهود أو تكلفة كبيرة.

توضح خبيرة العناية بالشعر ساندرا لي، أن التحكم في هيشان الشعر خلال فصل الشتاء لا يتطلب منتجات باهظة أو روتينًا معقدًا، بل يعتمد على الاستمرارية والاختيارات الصحيحة.

وأضافت خبيرة العناية بالشعر، أن روتين أسبوعي بسيط قائم على الترطيب، تقليل الغسل، وحماية الشعر من الجفاف والاحتكاك، كفيل بإحداث فرق ملحوظ خلال أسابيع قليلة.

وتقدم في هذا التقرير خبيرة العناية بالشعر، روتينًا عمليًا يناسب الحياة اليومية في الشتاء، ويمكن تطبيقه بسهولة في المنزل.

أولًا: فهم سبب هيشان الشعر في الشتاء

هيشان الشعر يحدث عندما يفقد الشعر رطوبته الطبيعية، فتفتح قشور الشعرة الخارجية (الكيوتيكل)، ما يسمح بدخول الهواء الجاف ويفقد الشعر مرونته.

في الشتاء تقل الرطوبة في الجو، كما أن المياه الساخنة المستخدمة أثناء الاستحمام تضعف الزيوت الطبيعية للشعر.

بالإضافة إلى ذلك، الاحتكاك المستمر مع الأوشحة والملابس الثقيلة يزيد من تقصف الشعر وهيشانه.

الروتين الأسبوعي البسيط للشعر الهايش

1. الغسل الذكي (مرتين أسبوعيًا فقط)

الإفراط في غسل الشعر خلال الشتاء من أكبر الأخطاء الشائعة. يكفي غسل الشعر مرتين في الأسبوع باستخدام:

شامبو خالٍ من السلفات.

تركيبة مرطبة تحتوي على زيوت طبيعية مثل زيت الأرجان أو جوز الهند.

تجنّب الماء الساخن جدًا، واستخدمي ماء فاتر للحفاظ على زيوت فروة الرأس.

نصيحة مهمة: ركّزي الشامبو على فروة الرأس فقط، واتركي الرغوة تنساب على الأطراف دون فركها.

2. البلسم خطوة لا غنى عنها

بعد كل غسلة، استخدمي بلسمًا غنيًا بالترطيب:

ضعيه من منتصف الشعر حتى الأطراف.

اتركيه من 3 إلى 5 دقائق.

استخدمي مشطًا واسع الأسنان أثناء وجود البلسم لفك التشابك بلطف.

البلسم يغلق قشور الشعر ويقلل من الهيشان بشكل واضح.

3. حمام كريم أسبوعي (مرة واحدة)

خصصي يومًا في الأسبوع لعمل حمام كريم أو ماسك مغذٍ:

اختاري ماسك يحتوي على زبدة الشيا أو الكيراتين النباتي.

ضعيه على شعر رطب.

غطي شعرك بقبعة بلاستيكية واتركيه 20–30 دقيقة.

اشطفيه بماء فاتر.

هذه الخطوة تعوض الشعر عن فقدان الرطوبة خلال الأسبوع.

4. الزيت المناسب في الوقت المناسب

بدلًا من الإكثار من الزيوت، التزمي بالقاعدة الصحيحة:

استخدمي بضع قطرات فقط من زيت خفيف مثل زيت اللوز الحلو أو زيت الأرغان.

ضعي الزيت على شعر نصف مبلل أو جاف، وليس قبل التصفيف الحراري.

ركزي على الأطراف وليس فروة الرأس.

الزيوت الثقيلة بكثرة قد تزيد الهيشان بدلًا من تقليله.

5. تجفيف الشعر بلطف

طريقة تجفيف الشعر تؤثر بشكل مباشر على هيشانه:

تجنّبي فرك الشعر بالمنشفة.

استخدمي منشفة قطنية أو تيشيرت قديم.

اضغطي بلطف على الشعر لامتصاص الماء.

إن أمكن، اتركي الشعر يجف طبيعيًا، أو استخدمي السيشوار على حرارة منخفضة مع واقٍ حراري.

6. تصفيف بسيط بلا حرارة

في الشتاء يُفضل تقليل أدوات التصفيف الحراري:

اعتمدي على تسريحات بسيطة مثل الضفيرة أو الكعكة الفضفاضة.

استخدمي كريم تصفيف خفيف مضاد للهيشان.

تجنّبي تمشيط الشعر وهو جاف تمامًا.

الحرارة الزائدة تضعف الشعر وتزيد من الجفاف.

7. حماية الشعر أثناء النوم

لا تهملي العناية الليلية، فهي جزء أساسي من الروتين الأسبوعي:

نامي على وسادة بغطاء قطني ناعم أو حريري.

اربطي شعرك برفق باستخدام رباط قماشي.

ضعي كمية صغيرة من سيروم طبيعي قبل النوم.

هذه الخطوات تقلل الاحتكاك وتمنع التشابك والهيشان في الصباح.

علاج الشعر الهايش

عادات أسبوعية داعمة لنعومة الشعر

شرب كمية كافية من الماء يوميًا.

تناول أطعمة غنية بالأوميجا 3 والبروتين.

تجنّب الخروج بشعر مبلل في الجو البارد.

قص الأطراف المتقصفة كل 6–8 أسابيع.

وتذكري دائمًا أن الشعر الصحي يبدأ بالعناية الهادئة وليس بالمبالغة، خاصة في فصل الشتاء الذي يحتاج فيه الشعر إلى اللطف أكثر من أي وقت آخر.

