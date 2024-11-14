تشابكات الشعر من الأمور المزعجة التى تعانى منها العديد من الفتيات خاصة صاحبات الشعر الطويل ما قد يسبب تكسر الشعر وتقصفه.

وتحرص الفتيات على فك تشابكات الشعر إما بالمستحضرات التى تباع بالصيدليات أو بالوصفات الطبيعية السريعة التى تزيد من جمال الشعر.

وصفة طبيعية لفك تشابكات الشعر

وتقدم سهام شهاب خبيرة التجميل، وصفة طبيعية لفك تشابكات الشعر وتنعيمه.

المكونات:

2 ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند

1 حبة أفوكادو ناضجة

1 ملعقة كبيرة من العسل

الطريقة:

قومي بتقشير الأفوكادو وإزالة البذرة، ثم امزجيه جيدًا في الخلاط أو باستخدام شوكة حتى تحصلي على مزيج ناعم.

أضيفي زيت جوز الهند والعسل إلى مزيج الأفوكادو، واخلطيهم جيدًا حتى يصبح الخليط متجانسًا.

ضعي المزيج على شعركِ الجاف أو المبلل، مع التركيز على الأطراف التي تكون أكثر عرضة للتشابك والجفاف.

قومي بتدليك فروة الرأس والشعر بلطف، ثم غطي شعركِ بغطاء بلاستيكي أو منشفة دافئة واتركي الخليط لمدة 30-45 دقيقة.

اغسلي شعركِ بالشامبو جيدًا لإزالة الخليط.

تشابكات الشعر، فيتو

زيوت طبيعية مهمة لجمال شعرك

وهناك 6 زيوت طبيعية استخدامها على الشعر يعالج جميع مشكلات الشعر، ويجعله أكثر طولًا وكثافة ويضفي عليه لمعانًا وحيوية لا مثيل لهم، ومن هذه الزيوت الآتي:

زيت الجوجوبا، يعزز نمو الشعر وصحته ويستخدم في تخفيف الزيوت اللزجة مثل اللافندر أو الروزماري والنعناع.

زيت النعناع، ينشط الدورة الدموية في فروة الرأس ويعزز نمو الشعر وصحته، يجب تخفيفه بزيت الجوجوبا 10 قطرات إلى ملعقة صغيرة جوجوبا.

زيت اللافندر يقوي جدًّا بصيلات الشعر ويزيد عددها وكثافة الشعر ويحمي من التساقط، ويجب تخفيفه بزيت الجوجوبا أو نضع ملعقة صغيرة على الشامبو أثناء الاستحمام.

الصبار، هو نبات اشتهر بفوائده العديدة للشعر، ويعمل على إزالة بقايا المنتجات الأخرى والزيوت الزائدة من الشعر، ويحتوي على فيتامينات تؤثر في نموه وتمنع تساقطه.

زيت الروزماري، يعالج تساقط الشعر ويقويه، ولكن نخففه أيضًا بزيت الجوجوبا أو شامبو الاستحمام.

زيت جوز الهند، وهو مرطب رائع للشعر، ويحمي من التلف والتقصف ويقوي بصيلات الشعر، ويمكن استعماله كحمام زيت قبل الاستحمام، أو بعده.

تغذية شعرك تبدأ من الداخل

التغذية الجيدة القائمة على الخضراوات والفاكهة الطازجة هي أساس جمال الشعر، فإن الصحة الجيدة وتناول الطعام الصحي وشرب الماء الوفير، مما يساعد على صحة وقوة وجمال الشعر، هذا بجانب العناية اليومية به، من خلال التمشيط اليومي واغسليه مرتين أسبوعيًّا بالشامبو المناسب له، مع ترطيبه يوميًّا بالزيوت المغذية.

يأتي ذلك لضمان الحصول على شعر جميل وصحي، والأهم من ذلك الابتعاد عن المستحضرات الكيميائية مثل صبغات الشعر ومستحضرات فرد الشعر، مع الإقلال من السيشوار والمكواة التي تضعف الشعر وتزيد من تقصفه، ويفضل عمل حمامات الزيت والكريم التي تغذي الشعر وتجعله أكثر حيوية.