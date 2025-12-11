العناية من الداخل، أطعمة تقوّي الشعر وتمنع الهيشان في الشتاء

18 حجم الخط

أطعمة تقوّي الشعر وتمنع الهيشان في الشتاء، فصل الشتاء هو الفصل الذي تعاني فيه أغلب النساء من مشكلة هيشان الشعر وضعف ترطيبه، مهما استخدمن الزيوت أو الكريمات أو حتى الماسكات الغنية.



السبب ببساطة أنّ العناية الخارجية وحدها ليست كافية؛ فالشعر يتأثر أولًا بما يدخل الجسم من غذاء، ثم يأتي دور العناية الموضعية. لذلك يؤكد خبراء التغذية أن سرّ الشعر القوي اللامع يبدأ من الداخل، من الطعام اليومي البسيط الذي قد لا ننتبه أحيانًا لقيمته الكبيرة.



أكدت الدكتورة مروة كمال أخصائية التغذية العلاجية، أن العناية بالشعر في الشتاء لا تبدأ من الكريمات ولا الزيوت، بل من الطبق الذي تتناولينه يوميًا. التغذية الجيدة هي خط الدفاع الأول ضد الهيشان والجفاف، وهي السر الحقيقي لشعر قوي، مرن، ولامع حتى في أكثر شهور الشتاء قسوة.



وفي هذا التقرير تقدم الدكتورة مروة، أهم الأطعمة التي تساعد على تقوية الشعر ومنع الهيشان في الشتاء بطريقة طبيعية وآمنة، وتوضح كيف يمكن إدخالها في الروتين الغذائي اليومي.





لماذا يزداد هيشان الشعر في الشتاء؟



قبل الحديث عن الأطعمة المفيدة، من المهم فهم الأسباب التي تجعل الشعر أكثر هيشانًا في هذا التوقيت:



الجفاف: الهواء البارد يقلل الرطوبة، فيفقد الشعر الماء والزيوت الطبيعية التي تحافظ على نعومته.



الاستحمام بالماء الساخن: عادة شتوية شائعة لكنها تُضعف بصيلات الشعر وتزيد التشقق.



قلة شرب الماء: الكثيرات يهملن شرب الماء في الشتاء مما ينعكس مباشرة على جفاف الشعر.



سوء التغذية: انخفاض تناول الفيتامينات والمعادن الأساسية يؤدي إلى ضعف الشعر من الجذور.



هنا تظهر قيمة العناية من الداخل، لأن الطعام هو العنصر الوحيد الذي يصل إلى البصيلة ويغذيها مباشرة ليمنح الشعر قوة ومرونة وقدرة على مقاومة الهيشان.

أطعمة بسيطة تقوّي الشعر وتمنع الهيشان في الشتاء



1- البيض: البروتين الذي يبني الشعر من جذوره

يتكون الشعر أساسًا من بروتين يُسمى “الكيراتين”، ولذلك فإن نقص البروتين يظهر فورًا في صورة هيشان وتساقط وضعف في الأطراف.

البيض غني بالبروتين الحيواني عالي الجودة، بالإضافة إلى البيوتين الذي يعزز صحة البصيلة ويزيد من لمعان الشعر الطبيعي.

طريقة تناوله: بيضة يوميًا أو يوم بعد يوم، سواء مسلوقة أو مضافة لوجبة الإفطار.

2- السبانخ: صديقة فروة الرأس في الشتاء

السبانخ واحدة من أغنى الخضروات بالحديد وفيتامين C وفيتامين A، وهي عناصر أساسية لإنتاج الزيوت الطبيعية التي تحمي الشعر من الجفاف.

الحديد تحديدًا يمنع تساقط الشعر الناتج عن الأنيميا، وهو سبب شائع لضعف البصيلات لدى النساء بعد سن الأربعين.

طريقة تناولها: يمكن إضافتها إلى السلطة، أو تناولها مطبوخة، أو إضافتها للشوربة.

3- البطاطا الحلوة: علاج طبيعي للهيشان

البطاطا الحلوة ليست مجرد وجبة شتوية لذيذة، بل تحتوي على البيتا كاروتين الذي يحوله الجسم إلى فيتامين A، وهو الفيتامين المسؤول عن إنتاج الزيوت الطبيعية في فروة الرأس.

نقص هذا الفيتامين يؤدي إلى جفاف شديد وهيشان ملحوظ.

طريقة تناولها: مشوية أو مسلوقة، وتكفي حبة واحدة متوسطة يوميًا.

4- الزبادي: ترطيب داخلي للشعر

الزبادي مصدر غني بالبروتين والبروبيوتيك، وهي بكتيريا نافعة تحسن الهضم وبالتالي تساعد على امتصاص الفيتامينات الضرورية لنمو الشعر.

كما يحتوي على الكالسيوم وفيتامينات B التي تمنح الشعر لمعة صحية وتقلل من تقصفه.

طريقة تناوله: كوب واحد يوميًا، ويمكن إضافة العسل أو المكسرات.

5- السلمون والأسماك الدهنية: مصدر الأوميجا 3

الأوميجا 3 من أهم الأحماض الدهنية التي تمنع هيشان الشعر؛ لأنها تعمل كمرطب داخلي عميق يحافظ على مرونة الشعرة ويمنع تكسرها.

السلمون، السردين، والماكريل من أفضل المصادر.

الفائدة الإضافية: تهدئة التهابات فروة الرأس التي تزيد في الشتاء.

طريقة تناولها: مرة أو مرتين أسبوعيًا.

6- الجزر: شعرة أقوى ولمعة طبيعية

الجزر غني بفيتامين A الذي يمنع جفاف الشعر ويعزز إنتاج الزيوت الطبيعية. يساعد أيضًا على تحسين الدورة الدموية في فروة الرأس، مما يدعم وصول الغذاء إلى البصيلة.

طريقة تناوله: نيئًا مع السلطة أو عصيرًا أو مطبوخًا.

7- المكسرات والبذور: علاج مثالي للهيشان اليومي

الجوز، اللوز، الكاجو، بذور الكتان، وبذور الشيا تحتوي على مزيج من البروتينات الصحية، الزيوت الطبيعية، الزنك، والسيلينيوم، وهي معادن أساسية تقاوم الهيشان.

الميزة: تُعد وجبة خفيفة رائعة خاصة في الشتاء، وتكفي حفنة صغيرة يوميًا.

8- الأفوكادو: الدهون الصحية التي يحتاجها شعرك

الأفوكادو يحتوي على دهون أحادية مشبعة تساعد على ترطيب الشعر من الداخل وتزيد مرونته.

كما يوفر كمية ممتازة من فيتامين E المضاد للالتهابات والذي يساعد على توازن فروة الرأس.

طريقة تناوله: مهروسًا على التوست أو مضافًا للسلطة.

9- العسل: مرطب طبيعي من الداخل والخارج

العسل غني بالمعادن والفيتامينات التي تغذي فروة الرأس، كما يساعد على الحفاظ على رطوبة الجسم وبالتالي رطوبة الشعر.

يمكن إضافته للمشروبات الساخنة أو الزبادي أو تناوله ملعقة يوميًا.

10- الماء: العنصر المنسي في الشتاء

رغم أنه ليس "طعامًا"، إلا أن الماء هو أهم عنصر لعلاج هيشان الشعر.

قلة شرب الماء تجعل الشعر يبدو مجهدًا، باهتًا، وجافًا مهما كانت جودة المستحضرات التي تستخدمينها.

الكمية المثالية: 6–8 أكواب يوميًا.

علاج هيشان الشعر

نموذج يوم غذائي يشدّ الشعر من الداخل



للمساعدة في تنظيم الفكرة، إليك نموذجًا بسيطًا ليوم مليء بالأطعمة الداعمة للشعر:



الإفطار: بيضة مسلوقة – شوفان بالزبادي والعسل – كوب ماء دافئ.

سناك: حفنة مكسرات.

الغداء: سمك مشوي مع سلطة السبانخ والجزر.

سناك: ثمرة بطاطا حلوة مشوية.

العشاء: زبادي بالعسل أو قطعة أفوكادو.

قبل النوم: كوب ماء.



هذا الروتين إذا تم اتباعه لمدة أسبوعين فقط يظهر تأثيره على نعومة وقوة الشعر.

نصائح داعمة لتقليل الهيشان مع التغذية



إلى جانب تناول الأطعمة السابقة، توجد نصائح بسيطة تزيد من فاعلية العناية الغذائية:

تجنب الماء شديد السخونة أثناء غسل الشعر.

استخدام منشفة قطنية أو قميص قطني لتجفيف الشعر.

تقليل استخدام السشوار والمكواة.

قص الأطراف كل 6–8 أسابيع.

استخدام شاور كاب عند الخروج في الطقس البارد.

