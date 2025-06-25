الأربعاء 25 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

صحة ومرأة

5 نصائح للحماية من تكسر الشعر، اتبعيها حفاظا على جمالك

تكسر الشعر
تكسر الشعر

تكسر الشعر من مشكلات الشعر التى تصاب بها العديد من الفتيات أبرزها استخدام وسائل فرد الشعر مع التسريح الخاطئ للشعر ما يؤثر على مظهره بشكل سلبي.

وتحرص الفتيات على علاج تكسر الشعر للحصول على شعر انسيابي وناعم وخالى من العيوب وتجنب الإصابة به مرة أخرى.

نصائح تحمى من تكسر الشعر 

وتقدم نادية محمد خبيرة التجميل، 5 نصائح تحمى من تكسر الشعر، منها:-

نصائح إضافية للوقاية من تكسر الشعر:

  • تجنبي تعريض الشعر للحرارة المباشرة قدر الإمكان.
  • استخدمي مشط واسع الأسنان لتمشيط الشعر بلطف.
  • قصي أطراف الشعر كل 6-8 أسابيع للتخلص من التقصف.
  • تناولي نظام غذائي غني بالفيتامينات والمعادن.
  • اشربي كميات كافية من الماء للحفاظ على ترطيب الشعر.

وبشكل عام يجب على الفتيات الاهتمام بترطيب الشعر يوميا بالكريم المناسب لنوع الشعر مع المواظبة على استخدام حمام الزيت وحمام الكريم أسبوعيا لضمان تركيب الشعر بعمق، مع اتباع نظام غذائي صحى غنى بالخضراوات والفاكهة الطازجة لعلاج جميع عيوب ومشاكل الشعر ما يحافظ على جمال الفتيات.

نصائح تحمى من تكسر الشعر 
نصائح تحمى من تكسر الشعر 

زيوت طبيعية مهمة لجمال شعرك

وهناك 6 زيوت طبيعية استخدامها على الشعر يعالج جميع مشكلات الشعر، ويجعله أكثر طولًا وكثافة ويضفي عليه لمعانًا وحيوية لا مثيل لهم، ومن هذه الزيوت الآتي:

زيت الجوجوبا، يعزز نمو الشعر وصحته ويستخدم في تخفيف الزيوت اللزجة مثل اللافندر أو الروزماري والنعناع.

زيت النعناع، ينشط الدورة الدموية في فروة الرأس ويعزز نمو الشعر وصحته، يجب تخفيفه بزيت الجوجوبا 10 قطرات إلى ملعقة صغيرة جوجوبا.

زيت اللافندر يقوي بصيلات الشعر ويزيد عددها وكثافة الشعر ويحمي من التساقط، ويجب تخفيفه بزيت الجوجوبا أو نضع ملعقة صغيرة على الشامبو أثناء الاستحمام.

الصبار، هو نبات يشتهر بفوائده العديدة للشعر، ويعمل على إزالة بقايا المنتجات الأخرى والزيوت الزائدة من الشعر، ويحتوي على فيتامينات تؤثر في نموه وتمنع تساقطه.

زيت الروزماري، يعالج تساقط الشعر ويقويه، ولكن نخففه أيضًا بزيت الجوجوبا أو شامبو الاستحمام.

زيت جوز الهند، وهو مرطب رائع للشعر، ويحمي من التلف والتقصف ويقوي بصيلات الشعر، ويمكن استعماله كحمام زيت قبل الاستحمام، أو بعده.

تغذية شعرك تبدأ من الداخل

التغذية الجيدة القائمة على الخضراوات والفاكهة الطازجة هي أساس جمال الشعر، فإن الصحة الجيدة وتناول الطعام الصحي وشرب الماء الوفير، مما يساعد على صحة وقوة وجمال الشعر، هذا بجانب العناية اليومية به، من خلال التمشيط اليومي واغسليه مرتين أسبوعيا بالشامبو المناسب له، مع ترطيبه يوميًّا بالزيوت المغذية.

يأتي ذلك لضمان الحصول على شعر جميل وصحي، والأهم من ذلك الابتعاد عن المستحضرات الكيميائية مثل صبغات الشعر ومستحضرات فرد الشعر، مع الإقلال من السيشوار والمكواة التي تضعف الشعر وتزيد من تقصفه، ويفضل عمل حمامات الزيت والكريم التي تغذي الشعر وتجعله أكثر حيوية.

txt

اصنعي بنفسك سيروم بالزيوت الطبيعية لجمال شعرك

txt

سيروم طبيعي يمنع تساقط شعرك أثناء فترات الدايت

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الشعر تكسر الشعر علاج تكسر الشعر 5 نصائح تحمى من تكسر الشعر العناية بالشعر نادية محمد خبيرة التجميل

مواد متعلقة

استخدمي ماء القرنفل على الشعر لتنظيف فروة الرأس والتخلص من الالتهابات

وصفة طبيعية بزيت القرنفل لوقف تساقط الشعر وزيادة لمعانه

وصفة طبيعية لعلاج تكسر الشعر وإعادة جماله

وصفة سهلة وسريعة لفرد الشعر بمكونات طبيعية

الأكثر قراءة

محافظ أسيوط يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 78.89%

التأمينات تكشف موعد صرف المعاشات بالزيادة الجديدة ونسبتها

شبورة كثيفة، الأرصاد تعلن حالة الطقس المتوقعة غدا الخميس

دار الإفتاء: ثبوت رؤية هلال شهر محرم.. وغدا أول أيام العام الهجري الجديد 1447

بعد قرار مجلس الوزراء، الموظفون الممنوعون من ترقيات 2025

بقرار رئاسي، تفاصيل زيادة المعاشات من أول يوليو 2025

مدبولي يكشف موقف الحكومة بشأن الصيغة النهائية لقانون الإيجار القديم

حصلوا على الدرجة النهائية، ننشر ​​​​​​أسماء أوائل الشهادة الإعدادية بأسيوط

خدمات

المزيد

حالات تؤدي إلى وقف الدعم النقدي بالقانون

سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الأربعاء 25-6-2025 بالأسواق

سعر القصدير اليوم الأربعاء 25- 6- 2025 بالأسواق

سعر كيلو الأرز اليوم الأربعاء 25- 6- 2025 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

رسائل ترامب لـ إسرائيل (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يجوز صيام شهر المحرم كاملًا؟ الإفتاء تجيب

ما حكم الزواج العرفي؟، أمين الفتوى يحسم الجدل (فيديو)

خالد الجندي يكشف عن آية خدمت العقيدة وأثبتت أن القرآن من عند الله (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية