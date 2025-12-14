الأحد 14 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

خلافات مالية تشعل مشاجرة في الجيزة وإصابة 8 أشخاص

مشاجرة
مشاجرة
18 حجم الخط

شهدت منطقة بدائرة قسم شرطة الجيزة مشاجرة عنيفة بين عدد من الأشخاص، بسبب خلافات مالية، أسفرت عن إصابة 8 أشخاص من طرفي النزاع، قبل أن تتدخل الأجهزة الأمنية وتتمكن من ضبط المتهمين.

خلافات مالية تشعل مشاجرة في الجيزة

 

تلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا يفيد بوقوع مشاجرة بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ. وبالفحص تبين نشوب مشادة تطورت إلى تشاجر بين عدد من الأشخاص على خلفية خلافات مالية سابقة، ما أدى إلى إصابة 8 أشخاص بإصابات متفرقة.

إصابة 8 أشخاص

تمكنت  قوات المباحث من السيطرة على المشاجرة وضبط أطرافها، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين.

ضبط قائد سيارة نقل جماعي بتهمة السير عكس الاتجاه

ضبط شخصين تعديا بالضرب على سيدة أثناء نزولها من "توك توك" بالبحيرة

 كما تم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة المختصة لمباشرة التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مشاجرة الجيزة خلافات مالية إصابة 8 أشخاص ضبط المتهمين مباحث الجيزة اخبار الحوادث

مواد متعلقة

ضبط قائد سيارة نقل جماعي بتهمة السير عكس الاتجاه

ضبط شخصين تعديا بالضرب على سيدة أثناء نزولها من "توك توك" بالبحيرة

الداخلية تعلن نتيجة قبول دفعة جديدة بكلية الشرطة 2026.. رسائل SMS للمقبولين.. رئيس الأكاديمية: النجاح فى الاختبارات ليس معيار القبول

الأمن يكشف ملابسات مشاجرة بالأسلحة البيضاء في الدقهلية

مساعد وزير الداخلية: النجاح في الاختبارات ليس المعيار الوحيد للالتحاق بكلية الشرطة (فيديو)

الأمن يكشف تفاصيل فيديو لشخص يلوح بسلاح أبيض ويردد ألفاظًا نابية بدمياط

بإجمالي 2757 طالب، مساعد وزير الداخلية يعلن مراحل اختيار المقبولين في كلية الشرطة (صور)

الأمن يكشف تفاصيل فيديو التعدي على موظفة داخل شركة قروض بالإسكندرية

الأكثر قراءة

شوط أول سلبي بين برينتفورد وليدز في الدوري الإنجليزي

برينتفورد يتعادل مع ليدز 1-1 في مباراة مثيرة بالدوري الإنجليزي (صور)

احذر المخالفة، غرامات مترو الأنفاق تبدأ من 50 جنيها وتصل للحبس

الأرصاد تحذر من تكاثر للسحب الممطرة على هذه المناطق

وزير الإسكان: رؤيتنا للمرحلة المقبلة تقوم على تحفيز الاستثمار في التطوير العقاري

الدوري الإنجليزي، أستون فيلا يفوز 3-2 خارج ملعبه على وست هام

وفاة شقيقة الزعيم عادل إمام

مواعيد عرض مسلسل "لا ترد ولا تستبدل" على منصة شاهد

خدمات

المزيد

احذر المخالفة، غرامات مترو الأنفاق تبدأ من 50 جنيها وتصل للحبس

سعر الدينار الأردني أمام الجنيه في البنوك المصرية (آخر تحديث)

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك السودان المركزي اليوم الأحد

سعر جرام الفضة في الأسواق اليوم الأحد (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

السكك الحديدية: تطوير وتأهيل الجرارات القديمة وإضافة عربات ركاب جديدة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم ذكر اسم الشخص في الدعاء بالصلاة؟ الإفتاء تجيب

احتفالا بمولده، أبرز مؤلفات الإمام علي زين العابدين وأشهر أقواله

دار الإفتاء عن واقعة التنمر على أحمد السقا: إثم عظيم يقع ضمن كبائر الذنوب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads