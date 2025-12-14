خلافات مالية تشعل مشاجرة في الجيزة وإصابة 8 أشخاص

18 حجم الخط

شهدت منطقة بدائرة قسم شرطة الجيزة مشاجرة عنيفة بين عدد من الأشخاص، بسبب خلافات مالية، أسفرت عن إصابة 8 أشخاص من طرفي النزاع، قبل أن تتدخل الأجهزة الأمنية وتتمكن من ضبط المتهمين.

خلافات مالية تشعل مشاجرة في الجيزة

تلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا يفيد بوقوع مشاجرة بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ. وبالفحص تبين نشوب مشادة تطورت إلى تشاجر بين عدد من الأشخاص على خلفية خلافات مالية سابقة، ما أدى إلى إصابة 8 أشخاص بإصابات متفرقة.

إصابة 8 أشخاص

تمكنت قوات المباحث من السيطرة على المشاجرة وضبط أطرافها، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين.

كما تم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة المختصة لمباشرة التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.