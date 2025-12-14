13 فائدة صحية لـ أعشاب المليسة 5 منها للنساء

18 حجم الخط

فوائد المليسة، المليسة من الأعشاب التى انتشرت مؤخرا ونصح بها الأطباء لفاعليتها فى علاج أمراض عديدة وتعزيز الصحة العامة.

وفوائد المليسة، عديدة لقيمتها الغذائية العالية حيث تحتوى على نسبة عالية من مضادات الأكسدة والعناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم.

وتقول الدكتورة مرام عيسى أخصائية التغذية العلاجية، إن المليسة أو الترنجان أو بلسم الليمون من أشهر الأعشاب الطبية التي استخدمت منذ آلاف السنين في الطب الشعبي، لما لها من فوائد صحية متعددة للجسم والنفس، وتتميز المليسة برائحتها العطرية المنعشة المشابهة لرائحة الليمون، وتحتوي على العديد من المركبات الفعالة مثل الزيوت الطيارة، ومضادات الأكسدة.

فوائد المليسة

وأضافت مرام، أن من فوائد المليسة للصحة:-

تهدئة الأعصاب وتقليل التوتر، وتعرف المليسة بتأثيرها المهدئ على الجهاز العصبي، حيث تساعد على تخفيف القلق والتوتر، وتهدئة نوبات العصبية والانفعال، وتحسين الحالة المزاجية، وتقليل أعراض الاكتئاب الخفيف.

تحسين جودة النوم وعلاج الأرق، وتساعد المليسة على الاسترخاء قبل النوم، وتقليل الأرق وصعوبة النوم، وتحسين النوم العميق، وتقليل الاستيقاظ المتكرر ليلا.

دعم صحة الجهاز الهضمي، وتلعب المليسة دور مهم في تحسين الهضم، حيث تعمل على تخفيف آلام المعدة والانتفاخ، وتقليل الغازات المعوية، وتهدئة القولون العصبي، وتقليل التقلصات المعوية، والمساعدة في علاج عسر الهضم.

تقوية الذاكرة وتحسين التركيز، أثبتت بعض الدراسات أن المليسة، حيث تعزز التركيز والانتباه، وتساعد على تقوية الذاكرة، وتحسن الأداء الذهني، وتقلل من التشتت الذهني، مما يجعلها مفيدة للطلاب وكبار السن.

تنظيم ضربات القلب، ومن فوائد المليسة المهمة تهدئة خفقان القلب الناتج عن التوتر، والمساعدة في تنظيم ضربات القلب، وخفض ضغط الدم بشكل طفيف، وذلك بفضل تأثيرها المهدئ على الجهاز العصبي.

تعزيز المناعة ومقاومة الالتهابات، وتحتوي المليسة على مركبات مضادة للأكسدة تساعد على تقوية الجهاز المناعي، ومقاومة الالتهابات، وحماية الخلايا من التلف، مكافحة الجذور الحرة.

التخفيف من أعراض الصداع والصداع النصفي، وتخفيف الصداع الناتج عن التوتر، وإرخاء عضلات الرأس والرقبة.

تساعد المليسة بشكل غير مباشر في تقليل التوتر الذي يؤدي إلى الإفراط في الأكل، وتحسين عملية الهضم، وتقليل احتباس السوائل، ودعم نمط حياة صحي عند استخدامها مع نظام غذائي متوازن.

فوائد المليسة للنساء

وتابعت، للمليسة فوائد خاصة للنساء، منها:

تخفيف آلام الدورة الشهرية

تهدئة التقلصات المصاحبة للطمث

تقليل التوتر والتقلبات المزاجية

المساعدة في تنظيم الهرمونات بشكل غير مباشر

تساعد فى العناية بالبشرة حيث تعزز من نضارة البشرة وجمالها.

