استخدامات غير متوقعة للبابونج، في العناية بجسمك وشعرك وبشرتك

البابونج من الأعشاب التي لا يخلو منها أي بيت تقريبًا، وغالبًا ما نستخدمه كمشروب مهدئ يساعد على الاسترخاء والنوم العميق، لكن ما لا تعرفه كثير من النساء أن للبابونج استخدامات مذهلة في العناية الشخصية، تتعدى كونه مجرد مشروب عشبي.





فهو صديق للجمال والنضارة والراحة النفسية، ويمكن أن يكون مكونًا أساسيًا في روتينك اليومي للعناية بالبشرة والشعر وحتى الجسم.



أكدت الدكتورة مروة كمال أخصائية التغذية العلاجية، أن البابونج يحتوي على العديد من المواد التي تجعله يحدث فرقًا كبيرًا في روتين العناية الشخصية. فهو يُنقي البشرة، ويُهدي الأعصاب، ويُجدد خلايا الجلد، ويمنح الشعر لمعانًا طبيعيًا.



أضافت الدكتورة مروة، أن البابونج مناسب لكل أنواع البشرة تقريبًا، لذلك يمكنك إدخاله بأمان في كثير من وصفاتك المنزلية، سواء كتونر، أو قناع، أو منقوع للشعر، أو حتى مكون لحمام الاسترخاء.





فوائد غير متوقعة للبابونج من أجل جمالك

في هذا التقرير تكشف الدكتورة مروة، للنساء استخدامات غير متوقعة للبابونج في العناية الشخصية ستدهشك بنتائجها.

1. تونر طبيعي للبشرة الحساسة

يُعتبر البابونج من أكثر الأعشاب لطفًا على البشرة الحساسة. فهو يحتوي على مضادات أكسدة ومركبات مهدئة تقلل الاحمرار والالتهابات. يمكنك استخدام مغلي البابونج كتونر طبيعي بعد غسل الوجه. فقط حضّري كوبًا من شاي البابونج، اتركيه ليبرد تمامًا، ثم بللي به قطعة قطن وامسحي وجهك.

هذا التونر يساعد على تهدئة البشرة بعد التعرض للشمس أو بعد إزالة الشعر، كما يوازن إفراز الزيوت ويمنح إحساسًا بالانتعاش الفوري.

2. علاج فعال للهالات السوداء وانتفاخ العينين

من الاستخدامات غير المتوقعة للبابونج أنه يخفف الهالات السوداء والانتفاخ تحت العينين. فخصائصه المهدئة والمضادة للالتهاب تساعد على تنشيط الدورة الدموية في منطقة العين وتقليل التورم.

يمكنك غمس أكياس شاي البابونج في الماء الدافئ ثم وضعها في الثلاجة لمدة عشر دقائق، وبعدها ضعيها على عينيك المغلقتين لمدة ربع ساعة. ستلاحظين بعد أيام قليلة أن المنطقة أصبحت أكثر إشراقًا ونعومة.

3. بخار البابونج لتنظيف المسام بعمق

بدلًا من الاعتماد على منتجات تنظيف المسام القاسية، يمكنك استخدام بخار البابونج كوسيلة طبيعية وآمنة لتنظيف وجهك بعمق.

ضعي كمية من أزهار البابونج المجففة في وعاء من الماء المغلي، ثم عرضي وجهك للبخار الناتج لمدة 10 دقائق مع تغطية الرأس بمنشفة.

هذا البخار سيساعد على فتح المسام، وتنقية البشرة من الأوساخ والدهون، كما يعمل على تهدئة أي تهيج أو حب شباب. وبعدها يمكنك تمرير قطعة قطن مبللة بماء الورد أو استخدام قناع طيني خفيف لنتيجة مذهلة.

4. غسول طبيعي لتفتيح لون الشعر

إذا كنتِ من محبات الطرق الطبيعية لتفتيح لون الشعر دون اللجوء إلى الصبغات الكيميائية، فالبابونج هو الحل المثالي. فبفضل مركب "الأبيجينين"، يعمل البابونج على تفتيح خصلات الشعر تدريجيًا ويمنحه لمعانًا طبيعيًا.

اغلي كوبين من الماء مع ثلاث ملاعق من البابونج المجفف، واتركي المزيج ليبرد. بعد غسل شعرك بالشامبو، اشطفيه بماء البابونج واتركيه يجف في الهواء. كرري العملية مرتين أسبوعيًا لتحصلي على لون أفتح ولمعان جميل دون ضرر.

5. مهدئ بعد إزالة الشعر

تُعد إزالة الشعر من أكثر المواقف التي تهيّج البشرة، خصوصًا في المناطق الحساسة. وهنا يأتي دور البابونج كمهدئ طبيعي فعّال.

بعد إزالة الشعر بالشمع أو الحلاوة أو الشفرة، امسحي الجلد بقطنة مبللة بمغلي البابونج البارد. هذا سيقلل الاحمرار والحكة، ويمنع ظهور الحبوب الصغيرة التي تظهر عادة بعد الإزالة. يمكن أيضًا خلط بضع قطرات من زيت البابونج مع زيت جوز الهند ودهن المنطقة به بعد الإزالة لنتيجة أكثر ترطيبًا وراحة.

6. مكوّن طبيعي في أقنعة تفتيح البشرة

البابونج يساعد على توحيد لون البشرة وتفتيح البقع الناتجة عن الشمس أو آثار الحبوب.

يمكنك تحضير قناع منزلي بسيط من ملعقة كبيرة من شاي البابونج المركز مع ملعقة من العسل وملعقة من الزبادي. ضعي الخليط على الوجه لمدة 20 دقيقة ثم اشطفيه بماء فاتر.

يعمل هذا القناع على تغذية البشرة وتفتيحها بلطف دون أي تهيج، خصوصًا إذا كانت بشرتك حساسة.

7. حمام مهدئ للجسم

في نهاية يوم طويل ومرهق، يمكنك استخدام البابونج كوسيلة رائعة للاسترخاء والعناية بالجسم في آن واحد.

أضيفي كوبًا من منقوع البابونج إلى ماء الحمام الدافئ، واجلسي فيه لمدة 15 إلى 20 دقيقة. ستشعرين بارتخاء العضلات وراحة نفسية ملحوظة، كما سيساعد البابونج على ترطيب البشرة وتهدئتها.

هذا الحمام مفيد أيضًا للأطفال قبل النوم لأنه يساعدهم على الاسترخاء والنوم العميق.

8. علاج تشققات القدمين واليدين

يحتوي البابونج على خصائص مطهرة ومضادة للبكتيريا، مما يجعله فعالًا في علاج تشققات القدمين واليدين.

يمكنك نقع القدمين في ماء دافئ مضاف إليه مغلي البابونج لمدة ربع ساعة، ثم تقشير الجلد الميت بلطف باستخدام حجر خفيف. بعد ذلك، ضعي كريم مرطب أو زيت طبيعي.

هذه الطريقة تترك القدمين ناعمتين وتمنح الإحساس بالراحة، خاصة بعد يوم طويل من الوقوف أو العمل المنزلي.

9. علاج طبيعي لفروة الرأس المتهيجة

فروة الرأس قد تتعرض أحيانًا للجفاف أو الحكة نتيجة استخدام منتجات الشعر القاسية، وهنا يمكن للبابونج أن يقدم الحل.

غسل الشعر بماء البابونج أو تدليك فروة الرأس بزيت البابونج المخفف بزيت الزيتون يساعد على تهدئة الالتهابات والتخلص من القشرة الخفيفة.

كما أنه يمنح الشعر ملمسًا حريريًا ويعزز نموه بفضل تحسين الدورة الدموية في فروة الرأس.

10. معطر طبيعي للجسم والشعر

النساء اللواتي يفضلن الابتعاد عن العطور الصناعية يمكنهن الاستمتاع برائحة البابونج الهادئة والمريحة كبديل طبيعي.

يمكنك تحضير بخاخ بسيط بماء البابونج مع بضع قطرات من زيت اللافندر أو الورد واستخدامه كمعطر للجسم أو الشعر.

هذا المزيج يمنحك إحساسًا بالنظافة والانتعاش، ويُساعد على تهدئة الأعصاب بفضل رائحته العشبية اللطيفة.

اجعلي البابونج جزءًا من روتينك اليومي، وستكتشفين بنفسك كيف يمكن لعشبة بسيطة أن تمنحك جمالًا طبيعيًا وراحة نفسية في آن واحد.

البابونج وفوائده



نصائح لاستخدام البابونج بأمان وفعالية

رغم أن البابونج يُعتبر من الأعشاب الآمنة واللطيفة جدًا على البشرة والجسم، إلا أن هناك بعض النصائح التي يُفضَّل اتباعها قبل استخدامه في روتينك اليومي لضمان أقصى استفادة وتجنّب أي تهيّج محتمل.

أولًا، من المهم اختبار حساسية الجلد تجاه البابونج قبل استخدامه على الوجه أو الجسم بالكامل، خاصة إذا كانت بشرتك شديدة الحساسية أو لديك تاريخ من التحسس تجاه النباتات.

قومي بوضع كمية صغيرة من منقوع البابونج أو زيت البابونج المخفف على منطقة صغيرة من الذراع الداخلية، وانتظري 24 ساعة لملاحظة أي احمرار أو حكة أو تهيّج.

إذا لم تظهر أي أعراض، يمكنك استخدامه بأمان.

ثانيًا، يُفضَّل دائمًا استخدام البابونج الطبيعي النقي غير المضاف إليه أي مواد عطرية أو صناعية. فبعض أكياس الشاي التجارية تحتوي على نكهات إضافية أو مواد حافظة قد تؤثر سلبًا على البشرة أو فروة الرأس. لذا، اختاري البابونج المجفف من مصدر موثوق أو استخدمي زهراته الكاملة للحصول على أفضل النتائج.

ثالثًا، عند تحضير مغلي أو منقوع البابونج، يجب تركه ليبرد تمامًا قبل استخدامه على الجلد أو الشعر. استخدام السائل وهو ساخن قد يسبب تهيجًا أو احمرارًا، خصوصًا في المناطق الحساسة مثل الوجه أو حول العينين.

رابعًا، من الأفضل تحضير مغلي البابونج طازجًا في كل مرة وعدم الاحتفاظ به لأكثر من يوم في الثلاجة، لأن الأعشاب الطبيعية تفقد فعاليتها بسرعة وقد تتعرض للتلوث البكتيري إذا تُركت لفترة طويلة.

خامسًا، إذا كنتِ تستخدمين أدوية أو لديكِ حساسية من النباتات التي تنتمي إلى عائلة الأقحوان، مثل "الآذريون" أو "الأرطماسيا"، يُفضل استشارة الطبيب قبل استخدام البابونج بشكل موضعي أو داخلي.

