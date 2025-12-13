فوائد البصل الأحمر، الحد من خطر الإصابة بالسرطان وتعزيز صحة الجهاز الهضمي

18 حجم الخط

البصل من الخضراوات التي تنتمي إلى الثوميات، وترتبط ارتباطا وثيقا بالثوم والكراث والبصل الأخضر، ويتم تناول البصل نيئًا أو مطبوخا أو مخللا أو مطحونا.

ويعد البصل مصدرا غنيا بالمركبات الكيميائية التي يمكن أن تساعد في حماية القلب، وتقليل خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان، وتسهيل عملية إنتاج الأنسولين في الجسم، كما يعد البصل أحد أعظم المصادر النباتية لمركب الكيرسيتين، وهو مركب نباتي ذو فوائد صحية عديدة.

يمثل البصل مصدرا جيدا للفيتامينات والمعادن والألياف، ويضيف نكهة مميزة لأطباق الفطور والغداء والعشاء، وفقًا لموقع “WebMD” الطبي.

وجميع أنواع البصل مفيدة، لكن هذا النوع الأرجواني المائل إلى الأحمر الداكن يتميز بمستويات عالية بشكل خاص من الكيرسيتين ومركبات نباتية أخرى مفيدة تعرف باسم الفلافونويدات (Flavonoids)، وهذه المركبات هي التي تعطي العديد من الفواكه والخضروات والأزهار ألوانها.

هذا كما يتمتع البصل الأحمر بمذاق حلو وخفيف ويضيف لونا ونكهة إلى العديد من الأطباق، يستخدم نيئ كاضافة مقرمشة للسلطات والسندويشات والصلصات.

فوائد البصل الأحمر الصحية

يربط العلماء البصل بالعديد من الفوائد الصحية المحتملة، والتي تعود معظمها إلى مضادات الأكسدة التي يحتويها، وتساعد مضادات الأكسدة على منع تلف الخلايا في الجسم، وتشير الأبحاث إلى أن مضاد أكسدة معين، يسمى الكيرسيتين، يحمي الصحة بعدة طرق، مثل مكافحة الالتهابات وتعزيز الجهاز المناعي.

بالإضافة إلى ذلك، يعتبر البصل مصدرا جيدا للفيتامينات والمعادن والألياف، وتشمل بعض الفوائد الصحية المحتملة للبصل ما يلي:

تقليل خطر الإصابة بالسرطان

تحتوي أنواع عديدة من البصل على مواد كيميائية يمكن ان تساعد في مكافحة السرطان، ووجدت الدراسات أن الأشخاص الذين تناولوا اكبر كمية من البصل كانوا الأقل عرضة للإصابة بسرطان القولون والحلق والمبيض.

وأظهرت دراسة أخرى أن الرجال الذين تناولوا أكبر قدر من الخضروات من عائلة الثوميات كانوا الأقل عرضة للإصابة بسرطان البروستاتا، ويعتقد بعض الباحثين أن الكيرسيتين ومضادات الأكسدة الأخرى الموجودة في البصل هي المسؤولة عن خصائصه المقاومة للسرطان، وقد ارتبط النظام الغذائي الغني بالكيرسيتين بانخفاض خطر الإصابة بسرطان الرئة.

العمل كمضاد للبكتيريا

قد يكون البصل قادرا على قتل مجموعة واسعة من البكتيريا، وفقا لبعض الأبحاث المخبرية، وفي تجربة ما، أدت مستخلصات البصل والثوم إلى إبطاء نمو العديد من الميكروبات.

صحة الجهاز الهضمي

يحتوي البصل على مركبات فركتو-اوليغوساكاريد، وهي مواد تعمل كـ بريبايوتكس (غذاء للبكتيريا الصحية في الأمعاء)، مما يمكن ان يساعد في عملية الهضم، وتمر هذه المركبات عبر الامعاء الدقيقة وتغذي البكتيريا الصحية في الأمعاء الغليظة، وقد ارتبط نقص البكتيريا المعوية الصحية بالعديد من الأمراض التي تتراوح بين السكري وسرطان القولون والاكتئاب.

صحة العظام

قد يلعب البصل دورا في الوقاية من هشاشة العظام، وهي حالة تضعف العظام، ووجدت الدراسات والتي اجريت على اشخاص قرب سن انقطاع الطمث او بعده، أن أولئك الذين تناولوا البصل يوميا كان لديهم كثافة عظام اكبر، مما أدى إلى عظام أقوى.

تقليل مخاطر أمراض القلب والسكتة الدماغية

يحتوي البصل على مركبات الكبريت العضوية التي تعطيه مذاقه ورائحته القوية والنفاذة، ويمكن لهذه المركبات ان تساعد في تقليل مستوى الكوليسترول في الجسم وقد تساعد في تفتيت الجلطات الدموية، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية، ويفضل تناول البصل نيئا بدلا من المطبوخ للحصول على اقصى قدر من مركبات الكبريت منه.

التحكم في مرض السكري

من المعروف أن كلا من الكيرسيتين ومركبات الكبريت العضوية الموجودة في البصل تعزز انتاج الإنسولين، مما يجعله خيارا مفيدا للخضروات لمرضى السكري.

تقليل خطر الاصابة بمرض الزهايمر

وجدت دراسة أن اتباع نظام غذائي غني بالفلافونويدات على المدى الطويل يقلل من خطر الاصابة بمرض الزهايمر.

فوائد البصل للشعر وماء البصل

يستخدم بعض الأشخاص عصير البصل كعلاج منزلي لتساقط الشعر والقشرة وحكة فروة الراس ومشاكل اخرى متعلقة بالشعر.

لكن الأبحاث حول أي فوائد محتملة نادرة، فوجدت دراسة صغيرة فائدة محتملة لدى الاشخاص الذين فقدوا شعرهم بسبب اضطراب مناعي يسمى الثعلبة البقعية، ففي تلك الدراسة، نما شعر اكثر لدى الاشخاص الذين غسلوا شعرهم بعصير البصل مقارنة بمن غسلوا شعرهم بالماء.

يشرب البعض ماء البصل لمكافحة أعراض نزلات البرد والإنفلونزا، بناء على فكرة أن البصل يمكن أن يكافح الالتهاب ويقتل البكتيريا والفيروسات، وبالتالي فان ماء البصل هو وسيلة للحصول على جرعة فعالة. لكن لا يوجد بحث يدعم هذه الفكرة.

ماء البصل - المصنوع عن طريق تقطيع البصل المقشر والنظيف وتركه في الماء لفترة - من غير المحتمل أن يسبب أي ضرر، في الواقع قد يكون له فوائد

المياه المنقوعة بالفواكه او الخضروات أو الاعشاب: إذا شربت كمية سائل أكبر مما تشرب عادة، فيمكن ان يساعد ذلك في الحفاظ على ترطيب الجسم، لكن يجب الاخذ في الاعتبار أن الماء المنقوع سيحتوي على ألياف وفيتامينات وعناصر غذائية أخرى أقل من الطعام الذي صنع منه، بالإضافة الى ذلك، يجب حفظه في الثلاجة إذا لم يتم شربه بالكامل مرة واحدة.

