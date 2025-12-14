تعرفي على فوائد "التونر" الطبيعي للبشرة، وهذه مكوناته

18 حجم الخط

فوائد التونر الطبيعي للبشرة، في السنوات الأخيرة، أصبح التونر الطبيعي جزءًا أساسيًا من روتين العناية بالبشرة لدى كثير من النساء، خاصة مع الاتجاه المتزايد نحو استخدام المنتجات الخالية من الكيماويات القاسية.

وبينما كانت فكرة التونر في الماضي مرتبطة فقط بالبشرة الدهنية وحب الشباب، تغيّر هذا المفهوم تمامًا، وأصبح التونر الطبيعي مناسبًا لمختلف أنواع البشرة إذا استُخدم بالطريقة الصحيحة وفي الوقت المناسب.

في هذا التقرير نستعرض فوائد التونر الطبيعي، وأنواعه، ومتى تحتاجه بشرتك فعلًا دون إفراط أو استخدام خاطئ، وفقًا لموقع OnlyMyHealth

ما هو التونر الطبيعي؟

التونر الطبيعي هو مستحضر سائل خفيف يُستخدم بعد تنظيف البشرة مباشرة، ويعتمد في تركيبته على مكونات طبيعية مثل ماء الورد، ماء النعناع، ماء الخيار، الشاي الأخضر، أو منقوع الأعشاب.

يختلف عن التونر التجاري في كونه خاليًا من الكحول والمواد الحافظة القوية، ما يجعله ألطف على البشرة وأقل تسببًا في الجفاف أو التهيج.

الفوائد الأساسية للتونر الطبيعي

1. إعادة توازن البشرة بعد الغسول

بعد غسل الوجه، قد تختل درجة الحموضة الطبيعية للبشرة (pH)، خاصة إذا كان الغسول قويًا. التونر الطبيعي يساعد على إعادة هذا التوازن، ما يقلل من فرص ظهور الحبوب أو الجفاف الزائد.

2. تنظيف أعمق للمسام

حتى بعد غسل الوجه، قد تبقى بقايا من الأتربة أو المكياج داخل المسام. التونر يعمل كخطوة تنظيف ثانية، يزيل هذه الشوائب بلطف دون فرك أو إجهاد للبشرة.

3. تقليل مظهر المسام الواسعة

استخدام التونر الطبيعي بانتظام يساعد على شد المسام مؤقتًا، ويجعل البشرة تبدو أكثر نعومة وتجانسًا، خاصة للبشرة الدهنية والمختلطة.

4. تهدئة البشرة الحساسة

بفضل مكوناته الطبيعية، يساهم التونر في تهدئة الاحمرار والالتهابات، خصوصًا إذا كان مصنوعًا من ماء الورد أو البابونج أو الشاي الأخضر.

5. ترطيب خفيف ومنع الجفاف

على عكس الاعتقاد الشائع، التونر الطبيعي لا يجفف البشرة، بل يمنحها ترطيبًا خفيفًا يمهّد لامتصاص الكريم أو السيروم بشكل أفضل.

6. تحسين امتصاص منتجات العناية

عندما تكون البشرة نظيفة ومتوازنة، تصبح أكثر استعدادًا لامتصاص السيروم أو المرطب، مما يزيد من فعالية روتين العناية بالكامل.

متى تحتاجه بشرتك فعلًا؟

رغم فوائده المتعددة، لا تحتاج كل بشرة إلى التونر في كل الأوقات. إليك الحالات التي يصبح فيها التونر الطبيعي خطوة ضرورية:

– إذا كانت بشرتك دهنية أو مختلطة

يساعد التونر في التحكم في إفراز الدهون وتقليل اللمعان، خاصة خلال الصيف أو في الأجواء الحارة.

– إذا كنتِ تعانين من انسداد المسام أو الحبوب الخفيفة

التونر الطبيعي ينظف المسام بلطف ويمنع تراكم الشوائب التي تؤدي إلى ظهور الحبوب.

– بعد التعرض للغبار أو التعرق

في نهاية يوم طويل خارج المنزل، يساعد التونر على إنعاش البشرة وتنقيتها.

– إذا كانت بشرتك باهتة أو مرهقة

التونر يمنح البشرة انتعاشًا فوريًا ويعيد لها الحيوية، خاصة عند استخدامه صباحًا.

ومتى لا تحتاجه؟

قد لا يكون التونر ضروريًا في بعض الحالات، مثل:

إذا كانت بشرتك جافة جدًا وتتحسس من أي سوائل إضافية.

إذا كنتِ تستخدمين غسولًا لطيفًا ومتوازنًا ولا تعانين من أي مشاكل جلدية.

عند حدوث تهيج أو تقشير شديد، يفضل إيقاف التونر مؤقتًا.

تونر طبيعي من صنع يديك

اختيار التونر الطبيعي المناسب لنوع بشرتك

البشرة الدهنية: ماء النعناع، ماء الشاي الأخضر، أو ماء الليمون المخفف جدًا.

البشرة الجافة: ماء الورد، ماء الخيار، أو منقوع البابونج.

البشرة الحساسة: ماء الورد أو البابونج فقط دون إضافات.

البشرة المختلطة: مزيج من ماء الورد وقليل من الشاي الأخضر.

طريقة الاستخدام الصحيحة

يُستخدم التونر مرتين يوميًا كحد أقصى بعد تنظيف الوجه، بوضع كمية قليلة على قطنة أو راحة اليد والربت بلطف على البشرة، دون فرك. بعده مباشرة يُفضل استخدام مرطب مناسب.

التونر الطبيعي ليس خطوة تجميلية زائدة، بل أداة ذكية لدعم صحة البشرة عند استخدامها في الوقت الصحيح وبالنوع المناسب. الفهم الجيد لاحتياجات بشرتك هو الأساس لتحديد ما إذا كان التونر ضرورة يومية أم مجرد خطوة إضافية يمكن الاستغناء عنها أحيانًا.

ومع اختيار تونر طبيعي بسيط وآمن، يمكنكِ الاستمتاع ببشرة متوازنة، نضرة، وأكثر استعدادًا لاستقبال العناية اليومية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.