هيئة الدواء المصرية: لهذه الأسباب يجب قراءة النشرة الداخلية داخل الأدوية

أكدت هيئة الدواء المصرية أن قراءة النشرة الداخلية في عبوة الدواء بعناية تمثل حجر الأساس للاستخدام الآمن والفعال لأي علاج، مشددة على أن تجاهل التعليمات قد يؤدي إلى انخفاض الفائدة العلاجية وزيادة احتمالات حدوث مشكلات صحية.

نشرة الدواء تتضمن معلومات جوهرية في مقدمتها اسم الدواء والمادة الفعالة

وأوضحت هيئة الدواء المصرية أن نشرة الدواء تتضمن معلومات جوهرية، في مقدمتها اسم الدواء والمادة الفعالة، حيث تساعد هذه البيانات في تحديد الدواء المناسب للحالة الصحية، وتجنب تكرار تناول نفس المادة الفعالة بأسماء تجارية مختلفة.

كما تشمل النشرة الجرعة الصحيحة وطريقة التناول، سواء كان الدواء يؤخذ مرة أو أكثر يوميا، وقبل الطعام أو بعده، لافتة إلى أن الاستخدام الخاطئ للجرعات أو مواعيدها قد يقلل من كفاءة العلاج ويؤثر سلبًا على صحة المريض.

وفيما يتعلق بالأعراض الجانبية، أكدت هيئة الدواء المصرية أنها لا تحدث بالضرورة لكل من يستخدم الدواء، لكنها تكتب في النشرة لزيادة الوعي ومساعدة المريض على التصرف السليم حال ظهور أي أعراض غير معتادة.

التحذيرات والاحتياطات الواجب مراعاتها

وتتضمن النشرة أيضا التحذيرات والاحتياطات الواجب مراعاتها، إلى جانب طريقة التخزين الصحيحة، حيث إن بعض الأدوية تحتاج إلى درجات حرارة معينة، وأخرى لا يجوز تعريضها لأشعة الشمس المباشرة.

وشددت هيئة الدواء المصرية على أن التخزين السليم للدواء يعادل علاج فعال، داعية المواطنين إلى الالتزام بتعليمات النشرة الدوائية وعدم التردد في استشارة الطبيب أو الصيدلي عند وجود أي استفسار، حفاظًا على الصحة وسلامة العلاج.

