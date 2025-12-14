الأحد 14 ديسمبر 2025
أخبار مصر

الصحة: تقديم 19.2 مليون خدمة طبية بالمنشآت الطبية في محافظة القاهرة

خدمات مستشفيات وزارة
خدمات مستشفيات وزارة الصحة
أعلنت وزارة الصحة والسكان تقديم 19 مليونًا و236 ألفًا و173 خدمة طبية للمواطنين في مستشفيات ومراكز الرعاية الأولية بمحافظة القاهرة، خلال الفترة من يناير إلى أول ديسمبر 2025، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، وفي إطار رؤية «مصر 2030».

المستشفيات قدمت 9 ملايين و386 ألفًا و674 خدمة

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن المستشفيات قدمت 9 ملايين و386 ألفًا و674 خدمة، شملت الاستقبال والطوارئ والعيادات الخارجية وجلسات الغسيل الكلوي والرعايات والحضانات والعمليات، بالإضافة إلى التشخيص عن بعد في 4 مستشفيات، كما قدمت القوافل العلاجية 102 ألف و713 خدمة من خلال 61 قافلة استهدفت المناطق الأكثر احتياجًا.

وأضاف «عبد الغفار» أنه تم رفع كفاءة أقسام طبية في 12 مستشفى واستحداث تخصصات دقيقة، منها: وحدة مناظير الجهاز الهضمي ورسم المخ للأطفال بمستشفى حميات العباسية، ووحدة علاج التصلب المتعدد وتطوير قسم المناظير وجراحات الوجه والفكين بمستشفى المنيرة، وحقن البلازما في المفاصل وعيادتا السمعيات والأنف والأذن بمستشفى الخليفة، وعيادة المتابعة بالليزر والتجميل بمستشفى الحوض المرصود، وتطوير وحدة العمليات وعيادة تقويم الأسنان بمستشفى رمد قلاوون.

وتابع أنه تم استحداث وحدة الأعصاب وإذابة الجلطات وتجهيز جراحات القلب المفتوح بمستشفى شبرا العام، وتطوير مناظير الجهاز الهضمي والعظام وجراحات التجميل، مع إضافة عيادات متخصصة في التأهيل والروماتيزم ومخ وأعصاب الأطفال والتغذية العلاجية بمستشفى روض الفرج، وتطوير وحدة العمليات وإضافة عيادات نفسية وعصبية وعلاج طبيعي للأطفال ذوي الهمم وحقن المفاصل بمستشفى الشروق.

تطوير وحدات العمليات ومناظير الجهاز الهضمي وإضافة تخصصات التجميل والقلب والجلدية

وأشار إلى تطوير وحدات العمليات ومناظير الجهاز الهضمي وإضافة تخصصات التجميل والقلب والجلدية والرمد بمستشفى التبين المركزي، وإضافة رسم العصب والعضلات والأشعة المقطعية وتشغيل مناظير الجهاز الهضمي بمستشفى عين شمس العام، كما تم توفير 50 سرير رعاية مركزة في مستشفيات عين شمس العام والمنيرة ودار السلام وروض الفرج ومنشية البكري، و52 سريرًا داخليًا في مستشفيي صدر العباسية وحميات العباسية.

وقال: إن منشآت الرعاية الأولية قدمت 9 ملايين و849 ألفًا و499 خدمة، شملت العيادات الصباحية والمسائية والعلاج الطبيعي والتطعيمات وتنظيم الأسرة، مع اعتماد 13 مركزًا من هيئة الاعتماد والرقابة، وتسجيل 3 مراكز أخرى للحصول على الاعتماد.

من جانبه، أشار الدكتور تامر مدكور، وكيل الوزارة بالقاهرة، إلى افتتاح معهد تمريض بمستشفى روض الفرج، والإشراف على 17 مدرسة تمريض، وبلغ عدد بنوك الدم المرخصة 8 بنوك. كما حصل مستشفى المنيرة على اعتماد دولي في مكافحة العدوى من الجمعية البريطانية (BSAC)، وحاز مركز طبي الأسمرات على المركز الثاني في مسابقة التميز لمراكز الرعاية الأولية.

وزارة الصحة تحث المواطنين على بدء العام الجديد 2026 بالإقلاع عن التدخين

الصحة: رصد مخالفات جسيمة بمراكز علاج إدمان غير مرخصة تهدد حياة النزلاء

وأوضح مدكور أنه تم تنظيم 1249 دورة تدريبية تخصصية بالمستشفيات، و6077 دورة تدريبية وورش عمل بالإدارات الصحية، لرفع كفاءة الكوادر.

 كما تم تكثيف الحملات المرورية على المنشآت الطبية غير الحكومية والغذائية، لضمان تطبيق الاشتراطات والإرشادات الإكلينيكية، مع إنذار وغلق المخالفات.

