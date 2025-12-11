معهد التغذية يكشف عن أطعمة ترفع المناعة في الشتاء بشكل طبيعي

18 حجم الخط

في موسم الشتاء ومع تزايد العدوى بالفيروسات التنفسية أكدت الدكتورة إيمان حبيب، رئيس قسم التغذية العلاجية بالمعهد القومي للتغذية، أن تعزيز المناعة خلال فصل الشتاء يعتمد على مزيج من الغذاء السليم والعادات الصحية اليومية، وليس فقط على المكملات.

فيتامين سي يلعب دورًا جوهريًّا في حماية خلايا الجسم وتقوية المناعة

وأضافت أن فيتامين سي يلعب دورًا جوهريًّا في حماية خلايا الجسم وتقوية المناعة، مشيرة إلى أن مصادره الطبيعية تشمل البرتقال، والحمضيات، والفراولة، والفلفل الأخضر بأنواعه، والكاكا، والكيوي.

وأبرزت أهمية الزنك باعتباره معدنًا أساسيًّا لتكوين الإنزيمات وتجديد الخلايا المناعية، موضحة أن مصادره الأفضل هي اللحوم الحمراء، والبيض، والأسماك، والمكسرات، والبقوليات.

تناول الأطعمة المحتوية على البكتيريا النافعة

وأشارت إلى أن تناول الأطعمة المحتوية على البكتيريا النافعة يعزز مناعة الجهاز الهضمي، لكونها تحتوي على "خلايا طبيعية حية" تدعم صحة الأمعاء، وتشمل الزبادي، واللبن الرايب، والخميرة الغذائية.

وشددت د. حبيب على ضرورة شرب كميات كافية من المياه للحفاظ على ترطيب الجسم والأغشية المخاطية، ما يساعد على منع دخول الميكروبات.

وتابعت أن المناعة تحتاج إلى نوم منتظم، وراحة كافية، وتناول السوائل الدافئة، وممارسة الرياضة، إضافة إلى الاعتماد على أطعمة معروفة بدعم المناعة مثل الثوم، والبصل، والأطعمة الغنية بأوميجا 3.

أكدت أن الالتزام بهذه الإرشادات درع فعال للجسم خلال موسم الشتاء، ويقلل فرص الإصابة بنزلات البرد والعدوى الموسمية.

