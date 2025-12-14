وزارة الصحة تحث المواطنين على بدء العام الجديد 2026 بالإقلاع عن التدخين

18 حجم الخط

أيام قليلة تفصلنا عن بداية عام جديد 2026، أكدت وزارة الصحة أن الفرصة سانحة لتبني عادات صحية تحسن جودة حياة المواطنين.

الإقلاع عن التدخين تدريجيًا في 2026

نصحت وزارة الصحة بالإقلاع عن التدخين تدريجيًا لتحقيق أفضل النتائج للصحة العامة وتقليل المخاطر الصحية المرتبطة به.

أضرار التدخين على الصحة

كشفت وزارة الصحة عن أضرار التدخين على الجسم تتضمن:

الجهاز التنفسي: زيادة خطر الإصابة بسرطان الرئة وأمراض الانسداد الرئوي المزمن والربو.

القلب والأوعية الدموية: ارتفاع ضغط الدم وزيادة خطر النوبات القلبية والسكتات الدماغية.

السرطان: مرتبط بأنواع عديدة من السرطان، منها الفم، الحلق، المثانة، البنكرياس، والمعدة.

جهاز المناعة: ضعف المناعة وزيادة التعرض للأمراض المزمنة.

البشرة والأسنان: شيخوخة مبكرة، اصفرار الأسنان، ورائحة الفم الكريهة.

الحمل والمواليد: مخاطر الولادة المبكرة وانخفاض وزن الطفل ومشاكل صحية للمواليد.



أكدت وزارة الصحة أن الإقلاع عن التدخين يقلل تدريجيًا من هذه المخاطر ويحسن الصحة العامة بشكل ملحوظ.

وخصصت وزارة الصحة الخط الساخن للمساعدة للإقلاع عن التدخين 105.

كانت أعلنت وزارة الصحة والسكان تقديم خدمات مبادرة صحة الرئة والإقلاع عن التدخين لأكثر من 60 ألفًا و41 مواطنًا من المترددين على عيادات المبادرة المنتشرة بمحافظات الجمهورية، والبالغ عددها 32 عيادة لصحة الرئة، وذلك منذ إطلاق المبادرة في نوفمبر 2022.

وأوضح الدكتور وجدي أمين، مدير إدارة الأمراض الصدرية، أن نسبة الحالات من المدخنين بلغت 56% مقابل 44% من غير المدخنين، مشيرًا إلى ارتفاع نسبة المدخنين بين مرضى السدة الرئوية والربو الشعبي.

خدمات الإقلاع عن التدخين للراغبين في التوقف عنه



وأكد «أمين» أن عيادات صحة الرئة تقدّم خدمات الإقلاع عن التدخين للراغبين في التوقف عنه، سواء من خلال المشورة والدعم النفسي أو وصف الأدوية للحالات التي تستدعي التدخل العلاجي المناسب.

وتواصل وزارة الصحة جهودها لتعزيز الوعي بالأمراض التنفسية عبر مبادرة "صحة الرئة"، التي تستهدف الكشف المبكر عن أمراض الجهاز التنفسي وتحسين جودة حياة المواطنين.



وتشمل المبادرة فحوصات مجانية لقياس كفاءة الرئة، وتقييم القدرة التنفسية، والتوعية بمخاطر التدخين والتعرض للتلوث، إلى جانب إرشادات للوقاية من الالتهابات الموسمية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.