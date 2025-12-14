الأحد 14 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

صحة ومرأة

وزارة الصحة تحث المواطنين على بدء العام الجديد 2026 بالإقلاع عن التدخين

الإقلاع عن التدخين،
الإقلاع عن التدخين، فيتو
18 حجم الخط

أيام قليلة تفصلنا عن بداية عام جديد 2026، أكدت وزارة الصحة أن الفرصة سانحة لتبني عادات صحية تحسن جودة حياة المواطنين.

 

الإقلاع عن التدخين تدريجيًا في 2026

 نصحت وزارة الصحة بالإقلاع عن التدخين تدريجيًا لتحقيق أفضل النتائج للصحة العامة وتقليل المخاطر الصحية المرتبطة به.

أضرار التدخين على الصحة

كشفت وزارة الصحة عن أضرار التدخين على الجسم تتضمن:

الجهاز التنفسي: زيادة خطر الإصابة بسرطان الرئة وأمراض الانسداد الرئوي المزمن والربو.

القلب والأوعية الدموية: ارتفاع ضغط الدم وزيادة خطر النوبات القلبية والسكتات الدماغية.

السرطان: مرتبط بأنواع عديدة من السرطان، منها الفم، الحلق، المثانة، البنكرياس، والمعدة.

جهاز المناعة: ضعف المناعة وزيادة التعرض للأمراض المزمنة.

البشرة والأسنان: شيخوخة مبكرة، اصفرار الأسنان، ورائحة الفم الكريهة.

الحمل والمواليد: مخاطر الولادة المبكرة وانخفاض وزن الطفل ومشاكل صحية للمواليد.


أكدت وزارة الصحة أن الإقلاع عن التدخين يقلل تدريجيًا من هذه المخاطر ويحسن الصحة العامة بشكل ملحوظ. 

وخصصت وزارة الصحة الخط الساخن للمساعدة  للإقلاع عن التدخين 105.

كانت أعلنت وزارة الصحة والسكان تقديم خدمات مبادرة صحة الرئة والإقلاع عن التدخين لأكثر من 60 ألفًا و41 مواطنًا من المترددين على عيادات المبادرة المنتشرة بمحافظات الجمهورية، والبالغ عددها 32 عيادة لصحة الرئة، وذلك منذ إطلاق المبادرة في نوفمبر 2022.

وأوضح الدكتور وجدي أمين، مدير إدارة الأمراض الصدرية، أن نسبة الحالات من المدخنين بلغت 56% مقابل 44% من غير المدخنين، مشيرًا إلى ارتفاع نسبة المدخنين بين مرضى السدة الرئوية والربو الشعبي.

خدمات الإقلاع عن التدخين للراغبين في التوقف عنه


وأكد «أمين» أن عيادات صحة الرئة تقدّم خدمات الإقلاع عن التدخين للراغبين في التوقف عنه، سواء من خلال المشورة والدعم النفسي أو وصف الأدوية للحالات التي تستدعي التدخل العلاجي المناسب.

وتواصل وزارة الصحة جهودها لتعزيز الوعي بالأمراض التنفسية عبر مبادرة "صحة الرئة"، التي تستهدف الكشف المبكر عن أمراض الجهاز التنفسي وتحسين جودة حياة المواطنين.

إلى جانب القلب والسكري، دراسة حديثة تحذر من مرض جديد قاتل بسبب السمنة

وصفة طبيعية تساعد في علاج الإمساك وتنظيم عمل الجهاز الهضمي


وتشمل المبادرة فحوصات مجانية لقياس كفاءة الرئة، وتقييم القدرة التنفسية، والتوعية بمخاطر التدخين والتعرض للتلوث، إلى جانب إرشادات للوقاية من الالتهابات الموسمية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الإصابة بسرطان الرئة اضرار التدخين الانسداد الرئوي المزمن الانسداد الرئوي الإقلاع عن التدخين ارتفاع ضغط الدم السكتات الدماغية القلب والأوعية الدموية جهاز التنفس

مواد متعلقة

الصحة: اكتشاف 36 ألفًا و48 حالة إصابة بسرطان الثدي

الرعاية الصحية: مستشفى الجهاز التنفسي بالسويس قدّم أكثر من 38 ألف خدمة طبية وعلاجية

الصحة و«يونيسف» تطلقان خطة وطنية لتدريب كوادر رعاية حديثي الولادة حتى 2026

وزير الصحة ينعي طبيبة توفيت في حادث انقلاب سيارة بسفاجا

فاكسيرا توقع بروتوكول تطوير المعامل المركزية للرقابة على الإنتاج وتعزيز جودة الأمصال واللقاحات

لماذا تزداد قشرة الرأس في الشتاء؟ ونصائح للتخلص منها

ما الفرق بين البروتين الحيواني والنباتي ولماذا يحتاجهم الجسم؟

نجاح رجال الإسعاف في إنقاذ مصابين بعد انهيار جدار بموقع تحت الإنشاء في حي البساتين

الأكثر قراءة

وزارة الصحة تحث المواطنين على بدء العام الجديد 2026 بالإقلاع عن التدخين

حبس مدير كيان تعليمي بدون ترخيص للنصب والاحتيال على المواطنين

مفاجأة صادمة، منتخب الأرجنتين مهدد بالاستبعاد من كأس العالم 2026

بعد مقتل 3 أمريكيين، قوات أمريكية وسورية تشن حملة تفتيش موسعة في "تدمر"

خطب قبلها 3 مرات والأخيرة طردته يوم كتب الكتاب، تفاصيل صادمة في مقتل «عروس المنوفية»

الأرصاد الجوية: منخفض جوي يؤثر على مصر وسقوط أمطار بهذه المناطق

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الأحد 14 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

أحمد السقا بعد فيديو دعم محمد صلاح: هبطل تمثيل وإرموني في الزبالة

خدمات

المزيد

تعرف على الجدول الزمني المتبقي لانتخابات مجلس النواب 2025

أسعار الذهب اليوم الأحد 14 - 12 - 2025

سعر السمك اليوم، انخفاض البلطي والجمبري والبربون في سوق العبور

سعر سلندرات الألومنيوم في السوق المحلية اليوم السبت

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع.. منتخب مصر مع نيجيريا.. بيراميدز مع فلامنجو.. الأهلي ضد سيراميكا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الأحد 14 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأحد 14 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الأحد 14 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads