بعد مقتل 3 أمريكيين، قوات أمريكية وسورية تشن حملة تفتيش موسعة في "تدمر"

أكدت مصادر إعلامية أن قوات سورية وأمريكية، تقوم بعمليات تفتيش واسعة النطاق في منطقة تدمر وسط تحليق كثيف للمروحيات في سماء المنطقة، وذلك بعد مقتل 3 أمريكيين هم جنديان وموظف مدني، في هجوم نفذه مسلح قبل أن تتمكن قوات الأمن السورية من تحييده.

وفي تصريحات لقناة الإخبارية السورية، قال نور الدين البابا، المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية، إن منفذ الهجوم ليس مسئولا أو قياديا داخل الأمن الداخلي، ولا يعد من مرافقي القيادة، وأن هناك تحقيقات موسعة لمعرفة مدى ارتباطه بتنظيم داعش الإرهابي، أو اعتناقه لأفكار متطرفة.

وأوضح البابا أن قيادة الأمن الداخلي السورية، سبق وأن أصدرت تحذيرات للقوات المشاركة في التحالف الدولي والمتواجدة فى سوريا، من احتمال حدوث هجمات من قبل عناصر منتمية لتنظيم داعش، إلا أن هذه التحذيرات لم تؤخذ بعين الاعتبار، وأضاف أن الهجوم وقع عند مدخل موقع محصن تابع لجهاز الأمن الداخلي، بعد الانتهاء من جولة مشاورات مشتركة، وأسفر عن مقتل جنديين أمريكيين ومترجم، بالإضافة إلى وقوع إصابات بين عناصر الأمن الداخلي التي اشتبكت مع منفذ الهجوم وتمكنت من تحييده.

من جانبه، تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالرد على هجوم تدمر وقال فى منشور له على منصة تروث سوشيال: "ننعي ببالغ الحزن والأسى فقدان ثلاثة من أبطالنا الأمريكيين في سوريا، جنديين ومترجم مدني. كما ندعو بالشفاء العاجل للجنود الثلاثة المصابين الذين تأكدت سلامتهم"، مضيفا: "كان هذا هجوما شنّه تنظيم داعش ضد الولايات المتحدة وسوريا، في منطقة بالغة الخطورة"

