حوادث

حبس مدير كيان تعليمي بدون ترخيص للنصب والاحتيال على المواطنين

حبس متهم،فيتو
حبس متهم،فيتو
أمرت نيابة الأموال العامة، بحبس أحد الأشخاص لإدارته كيان تعليمى "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة ثان أسوان وذلك ٤ أيام على ذمة استكمال التحقيقات.

ضبط أحد الأشخاص لإدارته كيان تعليمى "بدون ترخيص"


أظهرت تحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة أن المتهم كان يدير الكيان التعليمي لاستدراج المواطنين الراغبين في الحصول على شهادات ودورات تدريبية في مجال التمريض والرعاية الصحية، وإيهامهم بإمكانية الالتحاق بالعمل بالمجال المشار إليه مقابل مبالغ مالية، بينما كانت المعلومات التي يقدمها خاطئة. كما قام بالترويج لنشاطه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم بمقر الكيان، وعُثر بحوزته على عدد من الكارنيهات بأسماء أشخاص مختلفين، ومجموعة من ملفات الطلاب المتقدمين، وكتب دراسية، وهاتف محمول يحتوي على أدلة تثبت نشاطه الإجرامي.


تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق للتأكد من كافة ملابسات الواقعة ومحاسبة المتهم وفقًا للقانون.

الإحتيال على المواطنين الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال التواصل الاجتماعي تحريات الادارة العامة كيان تعليمى بدون ترخيص قسم شرطة ثان اسوان

