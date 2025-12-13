إصابة 14 شخصًا في حادث تصادم بالبحيرة

18 حجم الخط

شهدت محافظة البحيرة، مساء اليوم السبت، حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى ملاكي، أسفر عن إصابة 14 شخصًا بكسور وجروح متفرقة في أنحاء الجسم، دون وقوع وفيات.

إصابة 14 شخصا في تصادم بالبحيرة

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطارًا من شرطة النجدة بوقوع الحادث على طريق شبرا أوسيم ـ كوم حمادة، ووجود مصابين، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ.

وبالفحص تبين إصابة مستقلي السيارتين، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى كوم حمادة التخصصي لتلقي الإسعافات والرعاية الطبية اللازمة.

وتم التحفظ على السيارتين تحت تصرف جهات التحقيق، وحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لتولي التحقيق وبيان أسباب الحادث.

