إصابة 14 شخصًا في حادث تصادم بالبحيرة

السبت 13 ديسمبر 2025
حادث تصادم
حادث تصادم
شهدت محافظة البحيرة، مساء اليوم السبت، حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى ملاكي، أسفر عن إصابة 14 شخصًا بكسور وجروح متفرقة في أنحاء الجسم، دون وقوع وفيات.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطارًا من شرطة النجدة بوقوع الحادث على طريق شبرا أوسيم ـ كوم حمادة، ووجود مصابين، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ.

وبالفحص تبين إصابة مستقلي السيارتين، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى كوم حمادة التخصصي لتلقي الإسعافات والرعاية الطبية اللازمة.

وتم التحفظ على السيارتين تحت تصرف جهات التحقيق، وحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لتولي التحقيق وبيان أسباب الحادث.

