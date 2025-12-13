أخبار الاقتصاد اليوم: زيادة تصل لـ10 جنيهات في أسعار آيس كريم نستلة.. 54% ارتفاعا في حجم مبيعات السيارات المجمعة محليا.. و345.9 مليار جنيه قيمة التداول بالبورصة خلال جلسات الأسبوع

18 حجم الخط

أخبار الاقتصاد اليوم، شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة التي تتناولها بوابة "فيتو" في نشرة الاقتصاد، والتي ترصد القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن بينها البورصة المصرية والعالمية والعقارات والبنوك والقطاع التجاري، والتي تشغل بال الكثير من المواطنين بشكل مستمر على مدار اليوم.

أكد شريف الكيلاني نائب وزير المالية للسياسات الضريبية ، أن الوزارة تستهدف تبسيط الإجراءات الجمركية وتخفيف الأعباء عن مجتمع الأعمال لتحفيز الاستثمار.

أكد أحمد أموي رئيس مصلحة الجمارك، أننا حريصون على استمرار التعاون التقني وتبادل الخبرات مع الشركاء الدوليين، وفي مقدمتهم الجمارك الكورية، دعمًا لخطط الدولة للتحول الرقمي وتعزيز كفاءة المنظومة الجمركية، بما يحقق مزيدًا من التيسير على المجتمع التجاري ويدعم حركة التجارة الخارجية.

عقد الوزير المفوض التجاري عبدالعزيز الشريف رئيس جهاز التمثيل التجاري سلسلة من اللقاءات الرسمية بالعاصمة الإسبانية مدريد، وذلك في إطار متابعة وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين جمهورية مصر العربية ومملكة إسبانيا، واستثمار الزخم الإيجابي الذي تشهده العلاقات الثنائية عقب الزيارات رفيعة المستوى الأخيرة بين قيادتي البلدين.

بلغ إجمالى قيمة التداول بالبورصة خلال الأسبوع نحو 345.9 مليار جنيه، فى حين بلغت كمية التداول نحو 16.613 مليون ورقة منفذة على 727 ألف عملية.

وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 446.8 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 19.358 مليون ورقة منفذة على 725 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي.

واستحوذت الأسهم على 10.29 % من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة. فى حين مثلت قيمة التداول للسندات / أذون نحو 89.71 % خلال الأسبوع.

كشف حازم المنوفي عضو شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية، عن ارتفاع أسعار منتجات آيس كريم نستلة خلال الشهر الجاري في الأسواق.

سجل المؤشر الرئيس لبورصة مسقط، الأسبوع الماضي، أفضل مستوى له في أكثر من 9 سنوات، عندما صعد إلى 5961 نقطة، مسجلا أفضل مستوى له منذ منتصف مايو من العام 2016، مستفيدا من ارتفاع الطلب على الأسهم القيادية.

يبحث العديد من عملاء بنك القاهرة عن مدى إمكانية إصدار أو طباعة كشف حساب للبطاقات المدفوعة مقدما.

أكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر حرص الجهاز على المساهمة في تفعيل المبادرات والتوجهات الرئاسية الهادفة إلى تمكين الشباب وتشجيعهم نحو الاتجاه إلى العمل الحر ومجال ريادة الأعمال، وذلك بالتنسيق والتعاون مع الوزارات والأجهزة والمؤسسات المعنية وتماشيا مع رؤية مصر 2030 الهادفة إلى النهوض بالاقتصاد الوطني.

أطلقت جيجابايت GIGABYTE اللوحة الأم ماذربورد X870E AERO X3D WOOD الخشبية مع منظومة تبريد متكاملة.

استعرض مجلس معلومات سوق السيارات أميك، حجم مبيعات السيارات المجمعة محليًا بداية من يناير حتى شهر أكتوبر الماضي، وبلغت حجم المبيعات نحو 54.5% لتسجل 52 ألفا و129 سيارة، مقارنة بالعام السابق الذي بلغت مبيعاته نحو 33 ألفا و739 سيارة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.