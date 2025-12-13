السبت 13 ديسمبر 2025
اقتصاد

هل يوفر بنك القاهرة خدمة طباعة كشف حساب للبطاقات المدفوعة مقدما؟

بنك القاهرة
بنك القاهرة
يبحث العديد من عملاء بنك القاهرة عن مدى إمكانية إصدار أو طباعة كشف حساب للبطاقات المدفوعة مقدما. 

وأوضح مسئولو بنك القاهرة إنه لا يمكن إصدار أو طباعة كشف حساب للبطاقات المدفوعة مقدما.

وتشمل خصائص بطاقة بنك القاهرة المدفوعة مقدما ما يلي: 

1-يمكن للشباب شراء البطاقة من سن 10 سنوات تحت وصاية الولى الطبيعي سواء الوالد أو الوالدة وذلك من أي فرع من فروع بنك القاهرة.

2-تصدر البطاقة دون الحاجة لفتح حساب

3- لا توجد بطاقات إضافية على قوة البطاقة الأصلية  .

4- - عدد البطاقات المسموح للعميل الواحد (الوالد) بشرائها له أو لأولاده خمسة بطاقات علمًا بأن النظام لا يسمح بإصدار أكثر من بطاقة لنفس العميل، يجب عند إتمام الابن السن القانونية (21 سنة) التوجه للفرع لتسجيل التوقيع الخاص به حتى لا يتم الغاء البطاقة المدفوعة مسبقا.

5-تصدر البطاقة مجانًا لموظفي البنك فقط وفى حالة رغبة الموظف إصدار بطاقة/ بطاقات أخرى تطبق مصاريف إصدار البطاقة.

6- تصدر البطاقة صالحة للاستخدام على شبكة الإنترنت للتمتع بالتسوق والشراء
عبر الانترنت واستخدام البطاقة فى شراء السلع والسحب النقدي داخل وخارج مصر

7- ويلزم عند استخدامها تسجيل الثلاثة أرقام الموجودين فى ظهر البطاقة CVC2.

8-فى حالة رغبة العميل إلغاء خدمة الانترنت المتاحة فى البطاقة فعليه التوجه لأقرب فرع واستيفاء طلب كتابي لإلغاء الخدمة على البطاقة.

9- تصدر البطاقة للأشخاص الطبيعيين وللمصريين فقط ابتداءً من سن 16 سنة

السحب النقدي بطاقة بنك القاهرة بطاقة بنك القاهرة المدفوعة مقدما بنك القاهرة فروع بنك القاهره فتح حساب

