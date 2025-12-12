تفاصيل قرض شخصي مخصص لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات من بنك القاهرة

18 حجم الخط

يوفر بنك القاهرة لعملائه برنامج تمويل شخصي مخصص لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات.

وتضم خصائص القرض وصول التمويل إلى مليون جنيه، وفترة سداد حتى 6 سنوات بفايدة تبدأ من27% متناقصة سنويا.

وتشمل قائمه المستندات الأساسية المطلوبة لإتمام القرض ما يلي:

صورة بطاقه الرقم القومي سارية مذكور بها الدرجه الوظيفية أو إفادة من الجامعة بالدرجة الوظيفية.

إيصال مرافق حديث لم يمر عليه أكثر من ثلاث شهور.

فيما تضم قائمة شروط القرض من بنك القاهرة ما يلي:

ألا يقل عمر المقترض عن 21 عاما ولا يزيد عن 65 عاما في نهايه القرض.

مدة الخدمة لا تقل عن ثلاث سنوات.

ومن جانب آخر يبحث العديد من عملاء بنك القاهرة عن إمكانية إجراء عمليات الشراء في محفظة القاهرة كاش من البطاقة الافتراضية.

وأوضح مسئولون بنك القاهرة أنه بالفعل على خدمات المحفظة يمكن للعملاء

إجراء عمليات شراء من خلال VCN (رقم البطاقة الافتراضية للمدفوعات عبر الإنترنت).

خدمات تطبيق القاهرة كاش

وتشمل قائمة الخدمات التي يتم تقديمها عبر تطبيق القاهرة كاش للعملاء، ما يلي:

1- إرسال الأموال "من شخص لآخر" داخل مصر.

2- دفع جميع أنواع الفواتير (مثل المنفعة، الجوال، ADSL، إلخ).

3- إعادة شحن حسابات المحمول المدفوعة مسبقًا.

4- دفع مشترياتك من التجار المختارين.

وحدد بنك القاهرة أربعة شروط لضمان إتمام عملية اشتراك العملاء في خدمة محفظة البنك القاهرة كاش.

شروط الاشتراك في محفظة القاهرة كاش

هناك عدة شروط يجب الالتزام بها للاشتراك، وهي:

يمكن الاشتراك أون لاين من خلال موقع البنك أو تنزيل تطبيق محفظة قاهرة كاش على الموبايل أو الذهاب لفرع البنك للاشتراك بالخدمة.

تقديم بطاقة الرقم القومي السارية.

ينبغي تقديم رقم الهاتف المحمول الذي تم تسجيله.

لا يقل عمر المستفيد من محفظة القاهرة كاش عن 16 عامًا.

عند فتح أكثر من 3 حسابات سيتم الرفض آليًّا من نظام التشغيل.

