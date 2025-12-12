54 % ارتفاعا في حجم مبيعات السيارات المجمعة محليا

18 حجم الخط

استعرض مجلس معلومات سوق السيارات أميك، حجم مبيعات السيارات المجمعة محليًا بداية من يناير حتى شهر أكتوبر الماضي، وبلغت حجم المبيعات نحو 54.5% لتسجل 52 ألفا و129 سيارة، مقارنة بالعام السابق الذي بلغت مبيعاته نحو 33 ألفا و739 سيارة.



وأوضح مجلس معلومات سوق السيارات أميك، أن مبيعات السيارات المستوردة ارتفعت خلال تلك الفترة بنسبة 94% لتصل إلى 55 ألفا و526 سيارة، مقابل 28 ألفا و610 سيارات فى نفس فترة المقارنة.



وكذلك ارتفعت مبيعات الميكروباص في مصر خلال شهر أكتوبر الماضي بنحو 51% لتصل إلى 760 ميكروباصا، مقارنة بنحو 1150 وحدة في الشهر ذاته من العام السابق.

وأوضح التقرير الصادر عن مجلس معلومات السيارات الاميك، أن المركز الأول كان لصالح ميكروباص كينج لونج، بعدما تمكنت من بيع 394 وحدة، وجاءت ميكروباصات تويوتا في المركز الثاني بعد بيع 308 ميكروباصات، واحتلت جولدن دراجون في المركز الثالث بإجمالي 227 ميكروباص.

وأشار التقرير الصادر عن مجلس معلومات السيارات الأميك، وحصدت شيفروليه المرتبة الرابعة بمبيعات بلغت 78 مركبة، وفي المركز الخامس لصالح فوتون بعد بيع 69 وحدة، تلتها ميتسوبيشي بنحو 55 مكروباصا.

