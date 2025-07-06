طريقة عمل آيس كريم البطيخ، حلوى سريعة ومنعشة فى الطقس الحار

طريقة عمل آيس كريم البطيخ، الآيس كريم من المثلجات الشهيرة التى لها شعبية كبيرة على مستوى العالم، وعادة يكثر الإقبال على تناوله فى فصل الصيف.

وطريقة عمل آيس كريم البطيخ، سهلة وبسيطة وغير مكلفة وتتفن ربات البيوت في طرق تحضيرها فى المنزل لإسعاد أفراد الأسرة وانعاشهم فى الطقس الحار.

وتقدم الشيف نورهان القاضى، طريقة عمل آيس كريم البطيخ.

مكونات عمل آيس كريم البطيخ:-

3 أكواب من مكعبات البطيخ الأحمر (خالية من البذور)

نصف كوب حليب مكثف محلى

كوب كريمة خفق باردة (كريمة لباني أو كريمة حلويات)

1 ملعقة صغيرة فانيليا

ملعقة كبيرة عصير ليمون (اختياري لتعزيز النكهة)

سكر حسب الرغبة (يمكن الاستغناء عنه إذا كان البطيخ حلو)

طريقة عمل آيس كريم البطيخ:-

قطعي البطيخ إلى مكعبات صغيرة بعد إزالة البذور.

ضعي المكعبات في كيس محكم وادخليها الفريزر لمدة 3-4 ساعات أو حتى تتجمد تماما.

بعد أن يتجمد البطيخ، ضعيه في الخلاط الكهربائي.

أضيفي الحليب المكثف، الكريمة، الفانيليا، وعصير الليمون.

اخلطي جيدا حتى تحصلي على قوام كريمي ناعم.

(إذا كان الخليط سميك جدا، يمكن إضافة القليل من الحليب السائل).

اسكبي الخليط في وعاء مناسب، وغلفيه بورق نايلون أو غطاء محكم.

ضعيه في الفريزر لمدة 4-6 ساعات أو حتى يتماسك جيدا.

أخرجي الآيس كريم من الفريزر واتركيه 5 دقائق في درجة حرارة الغرفة ليسهل التقديم.

قدميه في أكواب أو أقماع، ويمكن تزيينه بقطع من البطيخ أو أوراق النعناع.

يمكن إضافة رقائق الشيكولاتة أو قطع من الفراولة لمزيد من النكهة.

لتحضير آيس كريم نباتي، استخدمي حليب جوز الهند أو حليب اللوز بدلًا من الكريمة والحليب المكثف.

طريقة عمل آيس كريم البطيخ

فوائد البطيخ للصحة

والبطيخ من الفاكهة الصيفية الشهيرة التى لها قيمة غذائية عالية، ومن فوائد البطيخ:-

نظرا لاحتوائه على نسبة عالية من الماء، يساعد البطيخ في الحفاظ على ترطيب الجسم، خاصة خلال فصل الصيف أو بعد التمارين الرياضية.

البطيخ غني بمضادات الأكسدة مثل اللايكوبين، وهي مادة تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب عن طريق خفض الكوليسترول الضار وتحسين تدفق الدم.

يحتوي البطيخ على كمية جيدة من الماء وبعض الألياف، مما يساعد على تحسين حركة الأمعاء والوقاية من الإمساك.

البيتا كاروتين الموجود في البطيخ يتحول في الجسم إلى فيتامين A، الضروري لصحة العين والوقاية من أمراض الشبكية مثل الضمور البقعي.

يحتوي البطيخ على مركبات مثل السيترولين واللايكوبين، والتي تساهم في تقليل الالتهابات المزمنة في الجسم.

البوتاسيوم والمغنيسيوم والسيترولين الموجود في البطيخ يعملون معا على توسيع الأوعية الدموية وخفض ضغط الدم المرتفع.

بفضل محتواه من فيتامين C ومضادات الأكسدة، يساعد البطيخ في تقوية جهاز المناعة ومكافحة العدوى.

الأحماض الأمينية مثل السيترولين تساهم في تقليل آلام العضلات وتحسين الأداء البدني بعد التمرين.

بفضل محتواه العالي من الماء، يعمل البطيخ على ترطيب البشرة من الداخل، ويمنحها مظهر نضر وصحي.

اللايكوبين وفيتامين C يساعدان في تقليل التجاعيد والوقاية من علامات الشيخوخة المبكرة من خلال محاربة الجذور الحرة.

تناول البطيخ أو استخدامه في ماسكات طبيعية يمكن أن يساعد في تنظيف البشرة وتقليل حب الشباب والالتهابات.

الفيتامينات مثل A وC الموجودة في البطيخ تدعم إنتاج الزيوت الطبيعية لفروة الرأس وتساهم في تقوية الشعر ومنع تساقطه.

وللمرأة الحامل يساعد البطيخ على ترطيب الجسم، ويقلل من التورم والانتفاخ، ويخفف من حرقة المعدة، ويمد الجنين بالفيتامينات والمعادن الأساسية، ويساهم في الوقاية من تشنجات العضلات.

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