بورصة مسقط تسجل أعلى مستوى لها خلال 9 سنوات بدعم من الأسهم القيادية

سجل المؤشر الرئيس لبورصة مسقط، الأسبوع الماضي، أفضل مستوى له في أكثر من 9 سنوات، عندما صعد إلى 5961 نقطة، مسجلا أفضل مستوى له منذ منتصف مايو من العام 2016، مستفيدا من ارتفاع الطلب على الأسهم القيادية.

ارتفاع مؤشرات بورصة مسقط

وشهد الأسبوع الماضي ارتفاع أسعار 64 ورقة مالية، الأمر الذي أشاع أجواء متفائلة ببورصة مسقط ودفع المؤشر الرئيس والمؤشرات القطاعية للإغلاق على صعود.

وسجل مؤشر القطاع المالي أعلى المكاسب مرتفعا 337 نقطة، فيما ارتفع مؤشر قطاع الصناعة 223 نقطة، بينما سجل مؤشر قطاع الخدمات ارتفاعا بـ 50 نقطة، في حين ارتفع المؤشر الشرعي حوالي 12 نقطة، وصعد المؤشر الرئيس بنهاية تداولات الخميس إلى 5949 نقطة مسجلا ارتفاعًا أسبوعيا بـ 88 نقطة.

ارتفاع القيمة السوقية

وارتفعت القيمة السوقية للأوراق المالية المدرجة ببورصة مسقط بنهاية تداولات الأسبوع الماضي إلى 32 مليارًا و199.5 مليون ريال عماني (83.4 مليون دولار)، مسجلة مكاسب أسبوعية بـ 213.6 مليون ريال.

وتراجعت قيمة التداول، الأسبوع الماضي، بنسبة 7.5%، إلا أنها ظلت قريبة من مستويات الـ 200 مليون ريال مع ارتفاع الطلب على العديد من الأسهم القيادية في قطاع البنوك والشركات الصناعية وشركات مجموعة أوكيو.

قيمة التداول الأسبوعي

وبلغت قيمة التداول الأسبوع الماضي 199.4 مليون ريال مقابل 215.7 مليون ريال في الأسبوع الذي سبقه، وتراجع عدد الصفقات المنفذة من 25 ألفًا و620 صفقة إلى 25 ألفا و108 صفقات.

واستحوذ بنك مسقط على 19.3% من إجمالي قيمة التداول بعد أن شهد تداولات بقيمة 38.6 مليون ريال، وجاء بنك صحار الدولي ثانيا بـ 30.1 مليون ريال عماني، وحلت أوكيو للصناعات الأساسية في المرتبة الثالثة بتداولات عند 26.9 مليون ريال، وجاءت أوكيو للاستكشاف والإنتاج رابعا بـ 26.4 مليون ريال، فيما حلت أسياد للنقل البحري في المرتبة الخامسة بتداولات عند 21.5 مليون ريال، تمثل 10.8% من إجمالي قيمة التداول.

وتصدر سهم صناعة مواد البناء الأسهم الرابحة مرتفعا بنسبة 21.2% وأغلق على 80 بيسة، وارتفع سهم بنك عمان العربي بنسبة 17.3% وأغلق على 176 بيسة، وصعد سهم الغاز الوطنية إلى 95 بيسة مرتفعا بنسبة 11.7%، وارتفع سهم فولتامب للطاقة إلى ريال و40 بيسة مسجّلًا صعودًا بنسبة 11.2%، وارتفع سهم البنك الأهلي بنسبة 11.1% وأغلق على 170 بيسة.

وشهد الأسبوع الماضي تراجع أسعار 10 أوراق مالية، في مقدمتها سندات ليفا القابلة للتحول الإلزامي والصادرة في العام 2024، والتي أغلقت على 72 بيسة متراجعة بنسبة 20%، وتراجع سهم ظفار للأغذية والاستثمار بنسبة 5.4% وأغلق على 70 بيسة.

وهبط سهم مجموعة ليفا إلى 285 بيسة مسجلا تراجعا بنسبة 5%، وتراجع سهم جلفار للهندسة والمقاولات بنسبة 2.9% وأغلق على 65 بيسة، وهبط سهم بنك ظفار إلى 149 بيسة مسجلا تراجعًا بنسبة 1.9%.

