بدعم من البنوك و"أوكيو"، بورصة مسقط تحقق ثاني أعلى تداول سنوي في نوفمبر

سجلت بورصة مسقط في نوفمبر 2025 أداءً قويًا، محققة ثاني أعلى قيمة تداول شهرية خلال العام، إذ بلغت قيمة التداولات نحو 1.69 مليار دولار (649 مليون ريال عُماني).

ثاني أعلى قيمة تداول شهرية

وجاء هذا النشاط مدعوما بإقبال كبير من الصناديق والمؤسسات المحلية والمستثمرين الأفراد، في ظل استمرار صعود المؤشر الرئيسي للبورصة للشهر الخامس على التوالي.

وتركزت التداولات بشكل ملحوظ على قطاعي البنوك وشركات مجموعة "أوكيو"، حيث تصدر بنك مسقط قائمة الشركات الأكثر تداولا بقيمة 135 مليون ريال، تلته أوكيو للاستكشاف والإنتاج (104.2 مليون ريال)، ثم بنك صحار الدولي (102.6 مليون ريال).

أبرز مؤشرات الأداء لشهر نوفمبر

صعد المؤشر العام 95 نقطة ليغلق عند مستوى 5705 نقطة، وارتفعت القيمة السوقية الإجمالية للبورصة بنحو 290 مليون ريال، لتصل إلى 31.6 مليار ريال.

وارتفعت أسعار 47 ورقة مالية، بينما تراجعت 37، واستقرت 20 ورقة، كما سجلت البورصة 109,523 صفقة، وهو ثاني أعلى مستوى شهري خلال العام.

تصنيف الشركات من حيث القيمة السوقية

تصدرت أوكيو للاستكشاف والإنتاج القائمة بقيمة سوقية بلغت 3.05 مليار ريال، تلاها بنك مسقط (2.5 مليار ريال)، ثم بنك صحار الدولي (1.05 مليار ريال).

أبرز الأسهم الصاعدة والهابطة

تصدر سهم أوريدو القائمة بارتفاع 26.5%، يليه المركز المالي (16.6%).

وهبط سهم الخدمات المالية بنسبة 33.1%، ثم سندات العُمانية للتمويل 2023 (31.5%).

يظهر هذا الأداء استمرار زخم النشاط الاستثماري في السوق العماني، مع تركيز واضح على القطاعات المالية والطاقة.

