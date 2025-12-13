تحرير 300 محضر تمويني خلال حملات مكثفة لضبط الأسواق بدمياط

18 حجم الخط

واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة دمياط، حملاتها المكثفة على المخابز والأنشطة التموينية والأسواق ومستودعات البوتاجاز بمختلف مراكز ومدن المحافظة، بهدف ضبط الأسعار، والتصدي للمخالفات، وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، وتعليمات الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، وتحت إشراف مجدي عبد الكريم عامر وكيل وزارة التموين بدمياط.

300 محضر حصيلة الحملات من 7 إلى 13 ديسمبر



أسفرت الحملات التموينية التي نُفذت خلال الفترة من 7 ديسمبر وحتى 13 ديسمبر عن تحرير إجمالي 300 محضر متنوع، في إطار إحكام الرقابة على الأنشطة التموينية ومواجهة كافة صور الغش والتلاعب.

73 محضرًا في مجال المخابز



في قطاع المخابز، تم تحرير 73 محضرًا شملت 38 محضر نقص وزن، و6 محاضر مخالفة للمواصفات، و7 محاضر لعدم وجود سجل زيارات، و6 محاضر لعدم نظافة أدوات العجين، ومحضرين لتجميع 3 شكاير دقيق مدعم، ومحضرين لعدم إعطاء بون صرف للمواطنين، و7 محاضر لعدم الإعلان عن قائمة التشغيل، بالإضافة إلى محضر ضبط 10 شكاير دقيق مدعم متهربة تم التحفظ عليها، ومحضرين لعدم وجود شهادة صحية، ومحضرين لعدم الإعلان عن أسعار مخابز سياحية.

212 محضرًا لضبط الأسواق





وفي مجال الأسواق، تم تحرير 212 محضرًا، من بينها 114 محضر عدم إعلان عن الأسعار، و64 محضر عدم وجود شهادة صحية، و11 محضر تشغيل عمالة بدون شهادة صحية، ومحضرين لعرض لحوم مكشوفة، و7 محاضر لبدالين تموينيين مغلقين، و3 محاضر لعدم الإعلان عن مخازن، ومحضرين لبيع سجائر بأزيد من السعر، ومحضرين لعدم إعلان الأسعار لدى بدالين تموينيين.

كما تم تحرير محاضر غش تجاري شملت ضبط كميات من اللحوم البلدية، والدهون، والكبدة المستوردة، وعجينة الحواوشي، إضافة إلى كميات من الدواجن ومنتجاتها، وتم التحفظ على المضبوطات. وشملت الحملات أيضًا محاضر لسلع مجهولة المصدر عبارة عن لمبات ليد سيارات وملابس أطفال.

15 محضرًا في المواد البترولية



وفي قطاع المواد البترولية، تم تحرير 15 محضرًا، تضمنت 12 محضر عدم إعلان أسعار غاز، ومحضرين لعدم إعلان أسعار الزيوت والشحوم بمحطات الوقود، ومحضرًا واحدًا لبيع أزيد من أسطوانات الغاز المنزلية.

استمرار الحملات واتخاذ الإجراءات القانونية

وأكد مجدي عبد الكريم عامر وكيل وزارة التموين بدمياط، استمرار تكثيف الحملات التموينية بكافة أنحاء المحافظة، والتصدي بحزم لكافة المخالفات، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، حفاظًا على حقوق المواطنين وتحقيق الانضباط بالأسواق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.