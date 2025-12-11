الخميس 11 ديسمبر 2025
ضبط سلع غذائية فاسدة ومجهولة المصدر بمخزن غير مرخص بدمياط

قادت مديرية التموين بدمياط حملة رقابية موسعة أسفرت عن ضبط مخزن كبير يعمل بدون ترخيص ويحتوي على كميات ضخمة من السلع الفاسدة ومجهولة المصدر، وذلك تنفيذًا لتعليمات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، وتوجيهات الاستاذ الدكتور ايمن الشهابي محافظ دمياط.

كميات كبيرة من السلع الفاسدة والمجهولة

وخلال الجولة، ضبطت الحملة 132 كرتونة كيك منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستخدام الآدمي، كما تم ضبط 3432 عبوة غذائية متنوعة مجهولة المصدر وبدون فواتير تثبت مصدرها، وشملت عبوات لبان وغزل بنات وشيبسي وشوكولاتة وجيلي أطفال وقهوة ومشروبات مختلفة، بالاضافة الى كميات اخرى من الكيك ضمن المضبوطات. وتم التحفظ على جميع السلع وتحرير محضر رسمي بالواقعة والعرض على وكيل النائب العام لاستكمال الاجراءات القانونية.

 

مشاركة فرق التفتيش والضبط القضائي

ورافق وكيل وزارة التموين في الحملة كل من مجدي المغلاوي مدير التجارة، ومحمد طلعت مدير الحوكمة، ورجال الضبط القضائي، وذلك في إطار خطة مستمرة لتعزيز الرقابة على الأسواق ومنع تداول السلع غير المطابقة للمواصفات.

تشديد الرقابة ودعوة المواطنين للتعاون

وشدد وكيل وزارة التموين على أن التعامل سيكون حاسمًا مع كل من يحاول التلاعب بصحة المواطنين، مؤكدًا عدم التهاون في الرقابة على الأنشطة التموينية. كما دعا المواطنين إلى الإبلاغ الفوري عن أي مخالفات، مشيرًا إلى أن التعاون بين الجمهور ومديرية التموين يمثل خط الدفاع الأول في حماية المستهلكين. 

