حملات تموينية على محلات مدينة الزرقا بدمياط (صور)

شهدت مدينة الزرقا إطلاق حملة رقابية موسعة على الأسواق والمنشآت الغذائية، تنفيذًا للتوجيهات الصادرة من الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، بضرورة تشديد الرقابة على أماكن بيع وتصنيع الأغذية، ومتابعة سلامة السلع المعروضة حفاظًا على صحة المواطنين.

تأتي هذه الحملات في إطار خطة المحافظة لرفع مستوى الرقابة وضمان التزام المنشآت بالضوابط الصحية المقررة.

تنسيق كامل بين الجهات الرقابية

وجاءت الحملة تحت إشراف المهندسة حنان الأطروش رئيسة مركز ومدينة الزرقا، وبمتابعة مباشرة من مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، بما يعكس التكامل بين أجهزة الدولة في مواجهة أي مخالفات تتعلق بسلامة الغذاء.

شاركت في الحملة جهات رقابية متعددة ضمت جهاز حماية المستهلك، وهيئة سلامة الغذاء، والإدارة التموينية، والإدارة البيطرية، وذلك بهدف توحيد الجهود وتوسيع نطاق التفتيش على مختلف الأنشطة التجارية داخل المدينة.

حملة رقابية على الأسواق والمنشآت الغذائية بالزرقا دمياط

تفتيش شامل وضبط للمخالفات

وخلال الحملة، قامت اللجان المختصة بالمرور على عدد كبير من المحال والمنشآت الغذائية بمدينة الزرقا، حيث تم فحص المنتجات الغذائية المعروضة والتأكد من مطابقتها للاشتراطات الصحية ومدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

كما تم مراجعة طرق التخزين، ونظافة أماكن التحضير والعرض، والتأكد من توافر الاشتراطات اللازمة لحماية المستهلك. وأسفرت الحملة عن رصد عدد من المخالفات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه أصحابها وفقًا للقوانين المنظمة لسلامة الغذاء وحماية المستهلك.

التزام متواصل بحماية المواطنين

وتؤكد محافظة دمياط أنها مستمرة في تنفيذ مثل هذه الحملات بشكل دوري داخل مختلف المدن والمراكز، التزامًا بسياسات الدولة الرامية إلى تعزيز الرقابة على الأسواق والتصدي لأي ممارسات قد تشكل خطورة على صحة المواطنين.

كما تشيد المحافظة بجهود الجهات المشاركة في الحملة، مؤكدة أن العمل المشترك هو السبيل لضمان توفير غذاء آمن وسليم لجميع المواطنين داخل نطاق محافظة دمياط.

