مدير "التأمين الصحي" بدمياط تتابع أعمال تجهيز عيادة كفر سعد

عقدت الدكتورة رشا مصلح مدير فرع التأمين الصحي بدمياط اجتماعًا عاجلا مع مديري الإدارات بالفرع لمتابعة استكمال تجهيز عيادة كفر سعد البلد الجديدة، تنفيذا لتوجيهات الدكتور أحمد محمد مصطفى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي والدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط بشأن التطوير المستمر للوحدات الصحية وتقديم خدمات طبية تليق بالمواطنين.

حضور قيادات الفرع لمتابعة التفاصيل

حضر الاجتماع الدكتور محمد الرفاعي مدير إدارة الشئون الطبية، احمد الخياط مدير إدارة الشئون المالية والإدارية، والدكتور محمد حدو مدير العيادات. وركز الاجتماع على مناقشة الخطوات التنفيذية لاستكمال العيادة قبل افتتاحها، بما يشمل تنظيم المساحات الداخلية للصيدليات والعيادات وخدمة العملاء والمكاتب الإدارية والمخازن، بالإضافة إلى توفير الأطباء والإداريين اللازمين لتشغيل العيادة بكفاءة وضمان تقديم خدمة متكاملة للمنتفعين.

 

 

التأكيد على تقديم افضل رعاية طبية

واكدت الدكتورة رشا مصلح خلال الاجتماع أهمية تذليل كافة العقبات التي قد تواجه المرضى، لضمان حصولهم على أفضل رعاية طبية ممكنة. كما شددت على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية لاستكمال تجهيز العيادة ومتابعة كل تفاصيل التشغيل لضمان جاهزيتها لاستقبال المرضى.

تطوير مستمر لخدمات التأمين الصحي بدمياط

يأتي هذا الاجتماع في اطار حرص فرع التأمين الصحي بدمياط على رفع مستوى الخدمات الصحية وتطويرها باستمرار، بما يواكب احتياجات المواطنين ويحقق رضاهم، ويعكس الجهود المبذولة في تقديم رعاية طبية متميزة على مستوى المحافظة، ويؤكد التزام الهيئة بتوفير بيئة صحية منظمة تضمن راحة المرضى وسرعة تلقيهم للخدمات.

 

