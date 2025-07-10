الخميس 10 يوليو 2025
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تموين دمياط يضبط 1600 لتر مياه معدنية مجهولة المصدر برأس البر

مجدي عبد الكريم وكيل
مجدي عبد الكريم وكيل وزارة التموين بدمياط

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية حملة مفاجئة استهدفت مدينة رأس البر، وهذا في إطار التوجيهات الصارمة للدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، بشأن تكثيف الرقابة التموينية والتصدي لأي محاولات للغش التجاري حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

جاءت الحملة بناء على بلاغ ورد إلى مديرية التموين يفيد بوجود كميات كبيرة من زجاجات المياه المعدنية المقلدة يتم توزيعها على بعض المطاعم والكافيتريات برأس البر، دون بيانات واضحة عن مصدرها.

 

 

حملة تموينية علي الاسواق بدمياط 
حملة تموينية علي الاسواق بدمياط 

 

ضبط 1600 لتر وتحفظ قانوني

أسفرت الحملة التي قادها مجدي عبد الكريم، وكيل وزارة التموين بدمياط، عن ضبط 1600 لتر من زجاجات المياه المعدنية مجهولة المصدر، تبين عدم وجود فواتير أو مستندات رسمية تثبت مصدرها. وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تمهيدا لعرض الواقعة على النيابة المختصة.

من جانبه، صرح مجدي عبد الكريم، مدير عام التموين بدمياط، قائلا:نكثف حملاتنا التموينية على مدار الساعة، خاصة في المناطق ذات الكثافة العالية كمدينة رأس البر خلال فصل الصيف، للتأكد من سلامة السلع المتداولة. 

حيث تم ضبطه من مياه معدنية مجهولة المصدر يمثل خطرا على الصحة العامة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية.

 وأهابت بجميع المواطنين وأصحاب المنشآت التجارية ضرورة التأكد من مصدر المنتجات ووجود فواتير رسمية لها، ولن نتهاون مع أي مخالفة في هذا الشأن.

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