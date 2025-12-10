الأربعاء 10 ديسمبر 2025
محافظات

فرق مياه دمياط تواصل جهودها للتعامل مع موجة الطقس السيئ

تواصل فرق الصيانة والطوارئ بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط عملها الميداني بشكل مكثف على مدار اليوم، تنفيذاً لتوجيهات المهندس مجدي عطا الله، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب. وتهدف هذه الجهود إلى رفع تجمعات مياه الأمطار في مختلف شوارع المدن والقرى بالمحافظة، وضمان سيولة الحركة المرورية وتحسين الظروف اليومية للمواطنين.

 

تدخل فوري وتجهيزات متكاملة


تم الدفع بسيارات شفط وكسح مياه الأمطار، إلى جانب معدات التدخل السريع والفرق المتحركة التابعة للقطاعات المختلفة بالشركة، للتعامل الفوري مع اي بلاغات تصل الى غرفة الطوارئ، التي تعمل على مدار 24 ساعة لمتابعة الوضع في جميع أنحاء المحافظة.

 

استعداد كامل ورفع درجة الطوارئ


أكد المهندس مجدي عطاالله على تواجد مسؤولي التشغيل والصيانة في مواقع العمل منذ الساعات الأولى لهطول الأمطار، مع رفع درجة الاستعداد في جميع المحطات والشبكات. كما أشار إلى استمرار التنسيق مع الوحدات المحلية والأجهزة التنفيذية لضمان سرعة الاستجابة ورفع أي تجمعات قد تؤثر على حركة المواطنين.

تفاعل المواطنين ورضاهم عن سرعة التدخل


أثنى العديد من المواطنين على سرعة تدخل فرق المياه وفاعليتها في إزالة تجمعات الأمطار، مشيرين إلى أن الاستجابة الفورية ساهمت في تيسير الحركة المرورية وتقليل الأضرار الناتجة عن سوء الأحوال الجوية. وذكروا أن التواصل مع الخط الساخن 125 كان مباشرًا وسهلًا، مما ساعد على نقل البلاغات بشكل سريع وفعال.

متابعة مستمرة وتلقي البلاغات


أكدت الشركة استمرار متابعة الوضع أولًا باول لحين استقرار الأحوال الجوية، مع استقبال البلاغات من المواطنين عبر الخط الساخن 125 على مدار اليوم لضمان التدخل الفوري وحماية المصلحة العامة.

