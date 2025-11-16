حملة تموينية بدمياط تضبط مخبزا تلاعب بـ 40 شيكارة دقيق بلدي مدعم

18 حجم الخط

شنت مديرية تموين دمياط حملة موسعة فجر اليوم، بتوجيهات من وكيل وزارة التموين بدمياط مجدي عبد الكريم عامر، تمكنت خلالها من ضبط مخبز قام بالتصرف في 40 شيكارة من الدقيق البلدي المدعم.

وكشفت الحملة ان صاحب المخبز لجأ الى حيلة للتغطية على العجز، حيث قام بتعبئة أجولة فارغة بنشارة الخشب ووضعها داخل المخبز لاستكمال الحصة الاستراتيجية واخفاء واقعة التصرف في الدقيق.

يقظة الحملة تفشل محاولة التلاعب

جاء الضبط بعد تكليف مباشر من وكيل الوزارة الذي تابع بنفسه إجراءات الحملة منذ ساعات الصباح الاولى، حيث تمكن رجال الضبط القضائي بقيادة شريف شميس ورضا سالم من كشف الواقعة وضبط المخالفات داخل المخبز.

إجراءات قانونية وحزم في مواجهة التلاعب بالدعم

وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة ضد صاحب المخبز، فيما شدد وكيل وزارة التموين على انه لن يتم التهاون مطلقا مع اي محاولة للتلاعب في الدعم المقدم للمواطنين.

واكد انه يتابع العمل على مدار الساعة، مشيرا الى ان المديرية ستواصل حملاتها المكثفة، وانها ستضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه المساس بحقوق المواطنين.

