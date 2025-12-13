صحة دمياط تضرب بقوة في الريف، قافلة طبية شاملة تخدم 1100 مواطن بكفور الغاب مجانا

18 حجم الخط

تواصل مديرية الصحة بمحافظة دمياط تنفيذ خطتها المكثفة خلال شهر ديسمبر، حيث أطلقت قافلة طبية علاجية شاملة بقرية كفور الغاب التابعة لمركز كفر سعد، شهدت إقبالا واسعا من الأهالي، ونجحت في تقديم خدمات الكشف والعلاج بالمجان لـ1100 مواطن، في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" الهادفة للارتقاء بالمنظومة الصحية وتحقيق العدالة في تقديم الخدمات الطبية.

رعاية رسمية وإشراف طبي كامل

جاءت القافلة تحت رعاية الأستاذ الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، والأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، وبإشراف الدكتور محمد عبد الخالق وكيل وزارة الصحة بدمياط، والدكتور أحمد خليل وكيل المديرية للطب العلاجي، وبمتابعة الدكتورة سها خيري المكاوي منسق القوافل العلاجية بالمحافظة.

قافلة طبية مجانية بكفر الغاب دمياط

11 عيادة متنقلة و9 تخصصات طبية

وضمت القافلة 11 عيادة متنقلة شملت 9 تخصصات طبية مختلفة، إلى جانب معمل تحاليل ووحدتين للأشعة والسونار، بما يضمن تقديم خدمة طبية متكاملة لأهالي القرية والمناطق المجاورة، وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، خاصة في القرى الأكثر احتياجا.

نتائج وأرقام تعكس حجم الجهد

وخلال يومي الخميس والجمعه من هذا الأسبوع، تم توقيع الكشف الطبي بالمجان على 1100 حالة، وتحويل 11 حالة إلى المستشفيات لاستكمال العلاج اللازم، كما جرى إجراء 236 تحليل دم، و10 تحاليل بمعمل الطفيليات، وفحص 7 حالات بالأشعة، و15 حالة بالسونار، بالإضافة إلى تنظيم 8 ندوات تثقيفية صحية حضرها 81 مواطنا.

فحص مبكر للضغط والسكر

كما شملت القافلة فحص 109 مواطنين ضمن مبادرة "افحص واطمن" للكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر، في إطار دعم جهود الوقاية والتشخيص المبكر للأمراض المزمنة.

متابعة وزارية لضمان جودة الخدمة

وشهدت القافلة مرورا من إدارة القوافل العلاجية بوزارة الصحة، للوقوف على مستوى وجودة الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمواطنين، والتأكد من الالتزام بالمعايير الصحية وتقديم خدمة تليق بأهالي المحافظة.

وتؤكد مديرية الصحة بدمياط استمرار تنفيذ القوافل الطبية بمختلف قرى ومراكز المحافظة، ضمن خطة الدولة لتحسين مستوى الخدمات الصحية والوصول بها إلى جميع المواطنين.



