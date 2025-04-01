حملات رقابية مكثفة على المخابز والمنافذ التموينية بالجيزة ودمياط وتحرير 98 مخالفة

شنت مديرية تموين دمياط برئاسة مجدي عبد الكريم عامر وكيل وزارة التموين حملات تموينية على المخابز والأنشطة التموينية وذلك بهدف الرقابة على الأسواق وضبط الأسعاروالمخالفات والمرور على محطات الوقود وتشديد الرقابة على كافة مستودعات البوتاجاز لضمان توفير أسطوانة البوتاجاز للمواطنين وتشديد الرقابة على توزيع الحصص والحد من الغش والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه بدائرة المحافظة.

ووجه مجدي عبد الكريم عامر وكيل الوزارة بتكثيف الحملات التموينية وضبط المخالفين واتخاذ اللازم قانونا.

من ناحية أخرى، قامت مديرية تموين الجيزة من خلال 20 حملة تموينية بمفاجئة على المخابز البلدية، للتأكد من انتظام عمل المخابز البلدية والتواجد الميداني وتلقي أي شكاوي بخصوص توافر الخبز البلدي في أنحاء المحافظة.

وجاءت الحملات تنفيذا للخطة المسبقة ضمن الإجراءات التي تنظمها المديرية خلال إجازة عيد الفطر المبارك.

وأسفرت الحملات المكثفة عن تحرير 98 مخالفة للمخابز البلدية ما بين إنتاج خبز ناقص الوزن أو مخالف للمواصات وإنهاء الإنتاج قبل المواعيد.

وتتابع مدير المديرية نتائج عمل الحملات ومدى انتظام عمل المخابز وتوافر المواد البترولية والبوتاجاز وكذلك توافر السلع التموينية.

كما تلقت غرفة العمليات بالمديرية تقارير عن الحالة التموينية من مديري الإدارات التموينية الفرعية.

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