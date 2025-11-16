الأحد 16 نوفمبر 2025
السيطرة على حريق داخل مطعم بقويسنا فى المنوفية

حريق هائل داخل مطعم
حريق هائل داخل مطعم بقويسنا فى المنوفية
 شهد ميدان الفلاح بمدينة قويسنا بمحافظة المنوفية، مساء اليوم الأحد، نشوب حريق هائل داخل أحد المطاعم، ما أثار حالة من الذعر بين الأهالي وروّاد المنطقة. وعلى الفور، تم إبلاغ مركز شرطة قويسنا لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

تفاصيل حريق مطعم بالمنوفية

وتلقى اللواء مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة قويسنا يفيد بنشوب حريق داخل أحد المطاعم بمحيط ميدان الفلاح. وعلى الفور، تم الدفع بسيارات الإطفاء للسيطرة على ألسنة اللهب قبل امتدادها للمحال والعقارات المجاورة.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة الكاملة على الحريق، دون وقوع أي إصابات أو خسائر في الأرواح، فيما يجري حصر حجم التلفيات والوقوف على أسباب اندلاع النيران.

وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لكشف ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

قوات الحماية المدنية محافظة المنوفية منوف قويسنا

الجريدة الرسمية