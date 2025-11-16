السيطرة على حريق داخل مطعم بقويسنا فى المنوفية

18 حجم الخط

شهد ميدان الفلاح بمدينة قويسنا بمحافظة المنوفية، مساء اليوم الأحد، نشوب حريق هائل داخل أحد المطاعم، ما أثار حالة من الذعر بين الأهالي وروّاد المنطقة. وعلى الفور، تم إبلاغ مركز شرطة قويسنا لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

تفاصيل حريق مطعم بالمنوفية

وتلقى اللواء مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة قويسنا يفيد بنشوب حريق داخل أحد المطاعم بمحيط ميدان الفلاح. وعلى الفور، تم الدفع بسيارات الإطفاء للسيطرة على ألسنة اللهب قبل امتدادها للمحال والعقارات المجاورة.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة الكاملة على الحريق، دون وقوع أي إصابات أو خسائر في الأرواح، فيما يجري حصر حجم التلفيات والوقوف على أسباب اندلاع النيران.

وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لكشف ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.