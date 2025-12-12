حبس القائمين على إدارة نادٍ صحي لاستغلاله في أعمال منافية للآداب بالشروق

18 حجم الخط

قررت نيابة الشروق وبدر الجزئية، حبس المتهمين بإدارة شبكة دعارة داخل نادٍ صحي بدون ترخيص في مدينة الشروق، وذلك 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كشفت تحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة عن قيام أحد الأشخاص، له معلومات جنائية سابقة، بإدارة ناد صحي بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة الشروق بالقاهرة، واستغلاله لممارسة الأعمال المنافية للآداب العامة مقابل مبالغ مالية.

تفاصيل الواقعة

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف مدير النادي وضبطه، وبصحبته 3 سيدات وأحد الأشخاص، وخلال المواجهة، أقر المتهمون بممارسة النشاط الإجرامي.

الإجراءات القانونية

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتورطين، لضمان احترام القانون ومنع استغلال المنشآت العامة فى الأعمال المخالفة للآداب العامة.

وعلى جانب آخر، قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح القاهرة الجديدة تجديد حبس شبكة تخصصت في ممارسة الأعمال المنافية للآداب متخذة من نادي صحي وكرا لممارسة نشاطهم الإجرامي، 15 يوما على ذمة التحقيق.

البداية كانت عندما تمكنت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط أحد الأشخاص لإدارته ناديا صحيا "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة، واستغلاله لممارسة الأعمال المنافية للآداب العامة مقابل مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط صاحب النادى وبصحبته 4 سيدات، إحداهن لها معلومات جنائية، و3 أشخاص، أحدهم يحمل جنسية إحدى الدول، وبمواجهتهم اعترفوا بممارستهم النشاط الإجرامى.

