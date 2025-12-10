مستأنف الإسماعيلية تقضي بإلغاء حكم السجن المشدد لـ 4 متهمين بحيازة 10 كيلو حشيش

18 حجم الخط

قضت محكمة جنايات مستانف الإسماعيلية بإلغاء حكم السجن المشدد المتهمين « 10 سنوات»، والقضاء مجددًا ببرائتهم في جناية حيازة وإحراز ( إحدى عشر كيلو حشيش بالإضافة إلى حيازة وإحراز سلاح ناري وذخيره.



كانت محكمة جنايات الإسماعيلية قد قضت في وقت سابق بالحكم المشدد على المتهمين فى اول درجة بالسجن المشدد عشر سنوات وغرامة ٢٠٠ الف جنيه، وذلك في الواقعة، المتهم فيها 4 متهمين.

تمكنت حملة أمنية مكبرة مشتركة بين الإدارة العامة لمكافحة المخدرات ووحدة مباحث قسم ثان الإسماعيلية من إلقاء القبض على ٤ متهمين بتهمة حيازة ١٠ كيلو جرامات من الحشيش المعد للتوزيع.

تأتي هذه الواقعة في إطار جهود الأجهزة الأمنية لمكافحة الجريمة لا سيما تجارة المخدرات، حيث استهدفت الحملة تشكيلًا عصابيًا متخصصًا في الإتجار وتصنيع المواد المخدرة.

وقد بدأت التحريات بعد ورود معلومات للادارة العامة لمكافحة المخدرات تفيد بتورط المتهمين في تلك الأنشطة.

وبعد استصدار إذن قضائي من نيابة ثان وثالث الإسماعيلية، نفذت الحملة الأمنية التي تم تشكيلها من قبل مدير الادارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع وحدة مباحث قسم شرطة ثان الاسماعيلية إجراءات الضبط بنجاح، وتمكنوا من القبض على المتهمين وضبط المواد المخدرة بحوزتهم.

وتواصل الأجهزة الأمنية التحقيقات للوقوف على كافة ملابسات الواقعة، وضبط المزيد من المتورطين إن وجدوا.

