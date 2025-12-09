نادي قضاة السويس يعلن تشكيل مجلس إدارته الجديد واختيار رئيس شرفي مدى الحياة

18 حجم الخط

أعلن نادي قضاة السويس، في بيان رسمي، نتائج الانتخابات التي جرت مؤخرًا داخل مقره وسط أجواء اتسمت بالنزاهة والانضباط والمسؤولية، وأسفرت عن تشكيل مجلس إدارة جديد للنادي.

وجاءت نتائج الانتخابات كالتالي:

المستشار سامح عبد الوهاب — رئيسًا لنادي قضاة السويس

المستشار مجدي خميس — نائبًا أول للرئيس

المستشار سيد أبو سلام — نائبًا ثانيًا للرئيس

المستشار عادل الشاذلي — سكرتيرًا عامًا

المستشار أحمد أبو ساطي — أمينًا للصندوق

المستشار أحمد طلبة — عضو مجلس الإدارة

المستشار هيثم حلمي — عضو مجلس الإدارة

المستشار محمود عبد المقصود — عضو مجلس الإدارة

المستشار إبراهيم الحداد — عضو مجلس الإدارة

وفي أول اجتماع لمجلس الإدارة عقب إعلان النتائج، قرر المجلس بالإجماع اختيار المستشار مجدي خميس رئيسًا شرفيًا للنادي مدى الحياة، تقديرًا لمسيرته المميزة وجهوده الكبيرة في خدمة نادي القضاة ودعمه المتواصل لأعضائه.

وأعرب نادي قضاة السويس عن بالغ تقديره لأعضاء الجمعية العمومية على ثقتهم، مؤكدًا المضي قدمًا في تطوير خدماته وتعزيز دوره الريادي في دعم القضاة وتلبية احتياجاتهم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.