الثلاثاء 09 ديسمبر 2025
حوادث

نادي قضاة السويس يعلن تشكيل مجلس إدارته الجديد واختيار رئيس شرفي مدى الحياة

نادي القضاة، فيتو
أعلن نادي قضاة السويس، في بيان رسمي، نتائج الانتخابات التي جرت مؤخرًا داخل مقره وسط أجواء اتسمت بالنزاهة والانضباط والمسؤولية، وأسفرت عن تشكيل مجلس إدارة جديد للنادي.

وجاءت نتائج الانتخابات كالتالي:

المستشار سامح عبد الوهاب — رئيسًا لنادي قضاة السويس

المستشار مجدي خميس — نائبًا أول للرئيس

المستشار سيد أبو سلام — نائبًا ثانيًا للرئيس

المستشار عادل الشاذلي — سكرتيرًا عامًا

المستشار أحمد أبو ساطي — أمينًا للصندوق

المستشار أحمد طلبة — عضو مجلس الإدارة

المستشار هيثم حلمي — عضو مجلس الإدارة

المستشار محمود عبد المقصود — عضو مجلس الإدارة

المستشار إبراهيم الحداد — عضو مجلس الإدارة

وفي أول اجتماع لمجلس الإدارة عقب إعلان النتائج، قرر المجلس بالإجماع اختيار المستشار مجدي خميس رئيسًا شرفيًا للنادي مدى الحياة، تقديرًا لمسيرته المميزة وجهوده الكبيرة في خدمة نادي القضاة ودعمه المتواصل لأعضائه.

وأعرب نادي قضاة السويس عن بالغ تقديره لأعضاء الجمعية العمومية على ثقتهم، مؤكدًا المضي قدمًا في تطوير خدماته وتعزيز دوره الريادي في دعم القضاة وتلبية احتياجاتهم.

