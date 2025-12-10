تفاصيل مصرع سيدة قفزت من الطابق الرابع هربًا من اعتداء زوجها بباب الشعرية

18 حجم الخط

باشرت نيابة باب الشعرية التحقيق في واقعة مصرع سيدة بعد سقوطها من الطابق الرابع بأحد العقارات التابعة لدائرة القسم، وذلك إثر محاولتها الهروب من اعتداء زوجها عليها داخل منزل الزوجية.

تحقيقات النيابة

استمعت النيابة العامة إلى أقوال فريق المباحث وعدد من الجيران الذين أكدوا سماع مشادات عنيفة بين الزوجين قبل وقوع الحادث بلحظات.

كما أمرت النيابة بتشريح جثمان المجني عليها لبيان سبب الوفاة رسميًا ورفع تقرير الطب الشرعي.

قرارات النيابة

وقررت نيابة باب الشعرية الجزئية حبس الزوج 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة التسبب في وفاة زوجته والاعتداء عليها، كما أمرت بإجراء تحليل مخدرات للمتهم لبيان مدى تعاطيه المواد المخدرة وقت الحادث.

وقررت استدعاء عدد من الشهود لسماع أقوالهم حول مشاهدتهم للحادث أو سماعهم للمشادات، كما أمرت بسرعة تحريات المباحث التكميلية حول طبيعة العلاقة بين الزوجين ووقائع العنف السابقة – إن وُجدت.

وتواصل النيابة العامة تحقيقاتها في الواقعة لكشف ملابساتها كاملة والوقوف على مسؤولية الزوج الجنائية.

بداية الواقعة

كانت الأجهزة الأمنية قد تلقت بلاغًا من شرطة النجدة يفيد بالعثور على جثمان سيدة في الأربعين من عمرها ملقاة بأحد الشوارع، وبها كسور وجروح متفرقة نتيجة سقوطها من ارتفاع كبير.

وبانتقال قوة من قسم شرطة باب الشعرية إلى محل البلاغ، أكدت التحريات الأولية أن المجني عليها قفزت من شرفة مسكنها الكائن بالطابق الرابع أثناء محاولة زوجها الاعتداء عليها بالضرب.

القبض على الزوج

تمكنت قوات الأمن من ضبط الزوج، والذي كشفت التحريات أنه دائم تعاطي المواد المخدرة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإحالته للنيابة العامة لاستكمال التحقيقات.

