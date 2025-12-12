عرض فتاتين تحرش بهما بائع أنتيكا في الجمالية على الطب الشرعي

18 حجم الخط

أمرت نيابة الجمالية بعرض فتاتين قام بائع أنتيكا بمنطقة الجمالية، بملامسة أجزاء حساسة من جسديهما داخل المحل الخاص به، على الطب الشرعي.

التحقيق مع بائع أنتيكا

البداية كانت عندما ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على البائع داخل أحد محال الأنتيكات في الجمالية، بعد ورود بلاغات من فتاتين تحملان جنسية أجنبية تفيد بتعرضهما للتحرش وملامسة أجزاء حساسة من جسديهما.

وتبين من الفحص أن المتهم لمس جزءا حساسا من جسد الفتاة الأولى، ثم وضع يده على منطقة الخصر لجسد الثانية، ما دفعهما للاستغاثة وإبلاغ الشرطة فورًا.

وانتقلت قوة أمنية إلى المكان، وتم ضبط المتهم واقتياده إلى قسم شرطة الجمالية ، وتحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ضوابط عقوبات التحرش الجنسي بالسيدات

تكون العقوبة في قضايا التحرش الجنسي الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وإذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، وفي حالة العودة تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

ويُعد تحرشًا جنسيًا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات.

وإذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (٢٦٧) من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحًا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات.

مفهوم التحرش

التحرش هو مُضايقة، أو فعل غير مرحب به من النوع النفسي أو الجنسي أو اللفظي أو الجسدي. يتضمن مجموعة من الأفعال من الانتهاكات البسيطة إلى المضايقات الجادة التي من الممكن أن تتضمن التلفظ بتلميحات مسيئة من منطلقات عدة.

