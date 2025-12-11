ضبط 9 أشخاص في 4 محافظات لمحاولاتهم التأثير على إرادة الناخبين أثناء العملية الانتخابية

18 حجم الخط

كشفت مصادر أمنية عن مواصلة الخدمات المكلفة بتأمين سير العملية الانتخابية جهودها في مختلف المحافظات، حيث تمكنت من ضبط 9 أشخاص في أربع وقائع منفصلة بمحافظات الأقصر والمنيا وأسوان، لاتهامهم بمحاولات التأثير على الناخبين داخل محيط اللجان.

ففي أرمنت بمحافظة الأقصر، ضبطت القوات 3 أشخاص بحوزتهم بطاقات شخصية تخص عددًا من المواطنين، إضافة إلى مبالغ مالية أعدّوها لدفع الناخبين للتصويت لصالح أحد المرشحين.

وفي مركز شرطة المنيا، تمكنت الخدمات الأمنية من ضبط 4 أشخاص بحوزتهم مبالغ مالية بنفس الهدف.

كما ضبطت القوات بدائرة مركز شرطة أبو قرقاص بالمنيا شخصان بحوزتهما كروت دعاية انتخابية تخص أحد المرشحين ومبالغ مالية كانا يستعدان لتوزيعها على الناخبين لتوجيه أصواتهم.

وفي أسوان، ألقت الخدمات الأمنية بمركز شرطة إدفو القبض على أحد الأشخاص بعد قيامه بنقل الناخبين بسيارته الخاصة إلى اللجان لحثهم على التصويت لصالح مرشح محدد، وتم التحفظ على السيارة.

وأكدت المصادر أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية في الوقائع الأربع، بينما تولت النيابة العامة التحقيقات.

رشاوى انتخابية، ضبط سائق ميكروباص يوزع أموالا لدعم مرشح لـ "النواب" بسوهاج

وفي وقت سابق ألقت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، القبض على سائق سيارة ميكروباص لتوزيع أموال لدعم مرشحي في انتخابات مجلس النواب بمحافظة سوهاج.

بدأت تفاصيل الواقعة، برصد مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه شخص يقود سيارة "ميكروباص" ويوزع أموالًا على المواطنين بمحيط إحدى اللجان الانتخابية بدائرة مركز شرطة جرجا بسوهاج لدفعهم للتصويت لصالح مرشح بعينه.

تفاصيل الواقعة

وتمكن رجال الشرطة من تحديد وضبط الشخص الظاهر فى الفيديو، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة لدعمه مرشحًا من أبناء عمومته.



الإجراءات القانونية

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وباشرت النيابة العامة التحقيق لضمان نزاهة العملية الانتخابية.

