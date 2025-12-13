انخفاض لتر الذرة، أسعار الزيت اليوم الجمعة في الأسواق

18 حجم الخط

أسعار الزيت اليوم، سجلت أسعار الزيت اليوم السبت، تباينًا ملحوظًا، إذ انخفض سعر لتر الذرة، فيما استقر سعر لتر الزيت عباد الشمس، في المحال التجارية والسلاسل الغذائية، فما أحدث أسعار زجاجة الزيت اليوم؟

أسعار الزيت في المحال التجارية

وتستعرض «فيتو» سعر الزيت اليوم السبت الموافق 13 ديسمبر 2025 في المحال التجارية والأسواق، وتشمل أسعار زيت الذرة، وسعر زيت عباد الشمس، وذلك وفق أحدث تقرير صادر عن البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية؛ في السطور الآتية:

أسعار الزيت اليوم، فيتو

سعر زيت عباد الشمس بالأسواق

وفقًا للبوابة الحكومية، بلغ متوسط لتر زيت عباد الشمس نحو 90.5 جنيه، فيما تراوحت أسعار زيت العباد من 60 إلى 107 جنيهات للتر.

سعر زيت عباد الشمس سلايت بالأسواق

وبلغ متوسط سعر لتر زيت عباد الشمس سلايت نحو 93.5 جنيه، فيما تراوحت أسعار زيت العباد سلايت من 68 إلى 105 جنيهات للتر.

أسعار الزيت اليوم، فيتو

سعر زيت الذرة بالأسواق

كما بلغ متوسط سعر زيت الذرة نحو 108 جنيهات، بانخفاض جنيه عن سعره السابق، فيما تراوحت أسعار زيت الذرة من 75 إلى 135 جنيهًا للتر.

سعر زيت الذرة كريستال بالأسواق

وبلغ متوسط سعر زيت الذرة كريستال نحو 110 جنيهات، بانخفاض جنيه عن سعره السابق، فيما تراوحت أسعار زيت الذرة من 75 إلى 135 جنيهًا للتر.

