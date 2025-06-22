الأعراض الأولية لتليف الكبد وأسباب الإصابة به

تليف الكبد (Cirrhosis) هو حالة خطيرة ومزمنة تتسم بتندّب الكبد وتلفه بشكل دائم، مما يؤثر على قدرته على أداء وظائفه الحيوية. مع تفاقم التليف، يزداد تدهور صحة الكبد، مما قد يؤدي إلى فشل كبدي.

الأعراض الأولية لتليف الكبد

في المراحل المبكرة، قد لا تظهر على المصابين بـتليف الكبد أي أعراض ملحوظة، أو قد تكون الأعراض غير محددة ويُساء تفسيرها، وفقًا لموقع “Cleveland clinic” الطبي. لكن مع تطور المرض، يمكن أن تشمل الأعراض الأولية ما يلي:

الإرهاق والتعب الشديد: شعور مستمر بالتعب والوهن حتى مع الراحة الكافية.

ضعف الشهية وفقدان الوزن: قد يشعر المريض بعدم الرغبة في تناول الطعام، مما يؤدي إلى فقدان الوزن غير المبرر.

الغثيان والقيء: شعور متكرر بالغثيان وقد يصحبه قيء.

ألم أو إزعاج في الجزء العلوي الأيمن من البطن: حيث يقع الكبد.

حكة في الجلد: نتيجة لتراكم الأملاح الصفراوية تحت الجلد.

بول داكن اللون: بسبب وجود البيليروبين الزائد.

براز فاتح اللون: نتيجة لنقص الصفراء في الأمعاء.

سهولة النزيف أو الكدمات: بسبب نقص البروتينات اللازمة لـتخثر الدم التي يصنعها الكبد.

الأعراض المتأخرة لتليف الكبد

مع تقدم تليف الكبد وتدهور وظائف الكبد بشكل كبير، تظهر أعراض أكثر خطورة ووضوحًا، وتشمل:

اليرقان (Jaundice): اصفرار الجلد وبياض العينين نتيجة لتراكم البيليروبين.

الاستسقاء (Ascites): تراكم السوائل في التجويف البطني، مما يسبب انتفاخًا كبيرًا في البطن وشعورًا بالامتلاء والضغط.

وذمة في الساقين والكاحلين (Edema): تورم الأطراف السفلية بسبب احتباس السوائل.

اعتلال الدماغ الكبدي (Hepatic Encephalopathy): تدهور وظائف المخ بسبب تراكم السموم (مثل الأمونيا) التي لا يستطيع الكبد التخلص منها. يتظاهر بالارتباك، صعوبة التركيز، تغيرات في الشخصية، النسيان، وفي الحالات الشديدة قد يؤدي إلى الغيبوبة.

نزيف دوالي المريء (Esophageal Varices): تضخم الأوردة في المريء نتيجة لارتفاع ضغط الدم في الوريد البابي. هذه الدوالي هشة ويمكن أن تنزف بغزارة، مما يشكل حالة طبية طارئة ومهددة للحياة.

سهولة النزيف والكدمات الشديدة: نتيجة لتفاقم مشكلة تخثر الدم.

فقدان كتلة العضلات والضعف الشديد.

الحساسية للعدوى: يصبح الجهاز المناعي ضعيفًا، مما يزيد من خطر الإصابة بالعدوى.

قصور كلوي (Hepatorenal Syndrome): في بعض الحالات المتقدمة، قد يؤدي تليف الكبد إلى فشل كلوي.

أسباب الإصابة بتليف الكبد

تتعدد الأسباب المؤدية إلى تليف الكبد، وأكثرها شيوعًا هي:

التهاب الكبد الفيروسي المزمن: خاصة التهاب الكبد الوبائي B وC، حيث تؤدي العدوى المستمرة إلى التهاب الكبد وتلفه تدريجيًا.

إدمان الكحول: الاستهلاك المفرط والمزمن للكحول هو أحد الأسباب الرئيسية لتليف الكبد الكحولي.

مرض الكبد الدهني غير الكحولي (NAFLD) والتهاب الكبد الدهني غير الكحولي (NASH): تتراكم الدهون في الكبد، وإذا تطورت إلى التهاب (NASH)، فقد تؤدي إلى تليف. يعتبر السمنة ومرض السكري ومقاومة الأنسولين وارتفاع الكوليسترول من عوامل الخطر الرئيسية.

أمراض المناعة الذاتية: مثل التهاب الكبد المناعي الذاتي، وتليف الكبد الصفراوي الأولي (PBC)، والتهاب الأقنية الصفراوية المصلب الأولي (PSC)، حيث يهاجم الجهاز المناعي خلايا الكبد أو القنوات الصفراوية.

الأمراض الوراثية: مثل داء ترسب الأصبغة الدموية (Hemochromatosis) الذي يؤدي إلى تراكم الحديد الزائد في الجسم، ومرض ويلسون (Wilson's Disease) الذي يسبب تراكم النحاس في الكبد.

بعض الأدوية: الاستخدام طويل الأمد لبعض الأدوية يمكن أن يتسبب في تلف الكبد.

انسداد القنوات الصفراوية المزمن: نتيجة للحصوات المرارية أو الأورام، مما يؤدي إلى ارتداد الصفراء وتلف الكبد.

طرق علاج تليف الكبد

لا يوجد علاج يشفي تليف الكبد بشكل كامل، حيث أن التلف يكون دائمًا. ومع ذلك، يركز العلاج على إبطاء تقدم المرض، السيطرة على الأعراض، ومنع المضاعفات. تشمل طرق العلاج:

معالجة السبب الكامن

للكحول: التوقف التام عن شرب الكحول.

لالتهاب الكبد الفيروسي: الأدوية المضادة للفيروسات

لمرض الكبد الدهني: تغيير نمط الحياة يشمل فقدان الوزن، ممارسة الرياضة، والتحكم في مرض السكري وارتفاع الكوليسترول.

لأمراض المناعة الذاتية: الأدوية المثبطة للمناعة أو الستيرويدات

لداء ترسب الأصبغة الدموية: الفصد (إزالة الدم بشكل دوري)

علاج المضاعفات

للاستسقاء والوذمة: مدرات البول، تقليل تناول الملح في الطعام. في بعض الحالات، قد يتم إجراء بزل (Paracentesis) لسحب السوائل من البطن.

لاعتلال الدماغ الكبدي: الأدوية التي تقلل من امتصاص الأمونيا في الأمعاء مثل اللاكتولوز (Lactulose) والمضادات الحيوية الخاصة.

لدوالي المريء: الأدوية لخفض ضغط الدم البابي (مثل حاصرات بيتا)، ربط الدوالي بالمنظار (Endoscopic Band Ligation)، أو تركيب تحويلة بابية جهازية داخل الكبد عبر الوداجي (TIPS).

للحكة: أدوية لتقليل الحكة.

زراعة الكبد (Liver Transplantation): تعتبر الخيار الأخير للمرضى الذين يعانون من تليف كبدي متقدم وفشل كبدي، والذين لا يستجيبون للعلاجات الأخرى.

الوقاية من تليف الكبد

تعتمد الوقاية من تليف الكبد بشكل كبير على تجنب الأسباب المؤدية إليه واتباع نمط حياة صحي. تشمل الإجراءات الوقائية:

الاقلاع عن تناول الكحول

الوقاية من التهاب الكبد الفيروسي: التطعيم ضد التهاب الكبد B، وتجنب مشاركة الإبر أو الأدوات الشخصية التي قد تكون ملوثة بالدم.

الحفاظ على وزن صحي: تجنب السمنة واتباع نظام غذائي متوازن قليل الدهون والسكر.

التحكم في الأمراض المزمنة: إدارة مرض السكري، ارتفاع الكوليسترول، وارتفاع ضغط الدم بفعالية.

استخدام الأدوية بحذر: عدم تناول الأدوية دون استشارة الطبيب، واتباع الجرعات الموصى بها.

تجنب التعرض للسموم: مثل المواد الكيميائية الضارة والمبيدات الحشرية.

الفحوصات الدورية: خاصة للأشخاص الذين لديهم عوامل خطر للإصابة بأمراض الكبد.

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